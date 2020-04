BLACKOUT áno, ale cieleny. Obnovme ekonomiku a ušetrime stovky životov.

Riešenie SR ako jednej epidemiologickej jednotky je absolútne neefektívne, vedie k vyššiemu počtu úmrtí na COV 19, vyšším celospoločenským nákladom, časť z nich sú ekonomické , následne k pádu vlády.

Všetky publikované krivky priebehu epidémie od Úradu zdravotnej politiky hovoria, že COVIDom-19 sa nakazí od 65 do 95% populácie. Inými slovami takmer celá. PLOCHA pod jednotlivými krivkami modelov je množstvo ľudí, ktoré bude nakazené.

To je aj cieľ Úradu Zdravotnej Politiky, konkrétne vybudovať kolektívnu imunitu.

Preto žiaden z ich scenárov neráta s rýchlym stlačením R0 pod 1 či výrazne pod 1, čo je verzia BLACKOUT. Verím, že by mohla byť krátkodobo úspešná, ale dlhodobo nemá šancu.

Prečo ÚZP nechce R0 pod 1 čo najrýchlejšie? Preto, lebo nám to bude hroziť znova, o dva mesiace po uvoľnení. Najneskôr najbližšiu jar či jeseň po uvoľnení, ak by toto neprijali všetky okolité krajiny v prvom rade a v druhom rade všetky krajiny sveta. Tam nesiaha moc ani krízového štábu, ani predsedu vlády.

Zákaz vychádzania cez Veľkú noc dostane R0 pod 1.

Slovensko je malá otvorená ekonomika, jedna z najotvorenejších na svete, preto sa model z Wuchanu nedá použiť bez dlhodobých ekonomických následkov spojených s vysokým rizikom návratu epidémie v ďalších vlnách.

V čom je pohľad ÚZP a tým pádom celé manažovanie krízy chybné? Je pohľad na Slovensko ako na celok geografický, ako aj na celok podľa stromu života. Tým sa úplne obmedzujú v možnosti vyriešiť krízu efektívnejšie, s menším počtom mŕtvych, lacnejšie, s menším počtom bankrotov, samovrážd, s nižším poklesom HDP a s nižším budúcim štátnym dlhom.

ÚZP a jej odporúčania manažujú jediný parameter krízy a to dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vrchole epidémie. Preto slpošťujú krivku a odďaľujú čas jej vyvrcholenia.

Kľúč na riešenie je tu - je to citácia z komentára ÚZP k situácii/:

viď strana 13 dokumentu UZPhttps://izp.sk/wp-content/uploads/2020/03/CRN_IZP_29-3-2020_final.pdf.

Prerozprávané, ak dokážeme veľmi signifikantne rozdeliť populáciu SR na dve Populácie:

Populácia 1 od 0 do 60 rokov predstavuje cca 4 350 000 občanov.

Populácia 2 od 61 do 100+ predstavuje cca 1 100 000 občanov.

potrebujeme manažérsky, logisticky a pravdepodobne aj silovo oddeliť tieto dve populácie na 60-105 dní.

Vláda stanoví dátum oddelenia napr. na 14.4., alebo 15.4., deň, alebo dva dni po Veľkej noci.

Populáciu 1 nechá žiť opäť bežný život, deti chodia do školy, rodičia chodia do práce, do obchodov do kina, na futbal, na hokej... nenosia rúška. R0 v tejto populácii dosiahne hodnotu 4-6.

Populácia 2 bude mať totálny BLACKOUT, totálny zákaz vychádzania, s výnimkou návštevy lekára v sprievode sterilne oddelených záchranárov, požiarnikov,vojakov. Predpokladá to predzásobenie týchto domácnosti potravinami hygienickými a pracími prostriedkami, vypracovanie spôsobu zásobovania, silné hygienické protokoly pri predávaní zásob. Silné podporné telefonické linky pre časť obyvateľstva nad 60 rokov bez rodinného zázemia. R0 v tejto populácii musí byť nižšia ako 0,5.

Efekty tohto rozdelenia sú len pozitívne:

Môžeme to spustiť po krátkej príprave hneď. Odhad času prípravy je 10 dní.

Náš súčasný zdravotnícky systém pri tomto rozdelení všetko zvláda. Pre Populáciu 1 máme dostatok pľúcnych ventilácii, mimotelových obehov. Nebude dochádzať k preťaženiu zdravotného systému. Lekári , sestričky nebudú preťažení, preto pri nakazení ich imunitný systém COV19 zvládne.

Pri R0 4-6 dôjde k peaku epidémie v druhej polovici mája, už vtedy bude mať spoločnosť ako celok veľmi slušnú kolektívnu imunitu. Viac ako 50% ľudí do 60 rokov bude imúnnych.

15.6. môže byť imunných 80% ľudi do 60 rokov a z totálneho BLACKUOTU, môžeme uvoľniť ľudí od od 60 do 68 rokov. Mali by nosiť rúška, ale budú sa môcť voľne pohybovať, deti a vnúčatá ich budú môcť navštevovať, to čo ich bude chrániť bude vybudovaná kolektívna imunita. Zdravotný systém bude mať kapacitu postarať sa o všetkých, ktorí napriek kolektívnej imunite budú potrebovať jeho pomoc.

Približne po troch týždňoch 8.7. môže byť zrušená karanténa pre ľudí od 69 do 78 rokov.

Kolektívna imunita bude opäť vyššia, zdravotný systém bude mať kapacitu postarať sa o všetkých, ktorí napriek kolektívnej imunite budú potrebovať jeho pomoc.

Od 1.8. môže nastať koniec BLACKOUTU pre všetky vekove kategórie.

Najväčšie riziko a výzva sú vekovo zmiešané dvojgeneračné a viac generačné rodiny, je to logistická a manažerska výzva, ale ma riešenia.

Vedľajším efektom je, že ekonomika sa dostane do normálu po štarte 15.4 niekedy začiatkom mája.

Ešte vedľajšejším efektom bude, že súčasna vláda bude mať do termínu riadnych volieb o 4 roky šancu realizovať svoj protikorupčný program. Ak túto krízu nezvládne, padne skôr či neskôr.

K čomu vedie súčasný prístup , t.j. že sa Slovensko berie ako jedna epidemiologická jednotka je že:

v prípade R0 = 1,65 pre celu populáciu, čo je súč. odhad dôjde k vrcholu epidémie 29.7.20.

pri R0 = 1,40 pre celú populáciu bude vrchol epidemie 18.9.20.

pri R0 = 1,20 pre celú populácia bude vrchol epidemie 20.10.20 a tá sa natiahne až do polovice roku 2021.

Sprísňovanie epidemiologických opatrení pre spoločnosť ako celok natiahne krízu ďaleko do budúcnosti.

Ak necháme Slovensko ako jednu epidemiologickú jednotku, tak v prípade všetkých troch scenárov ,

R0-1,65, R0-1,4, R0-1,2 dôjde k vysokej úmrtnosti občanov SR nad 60+ rokov, hlavne nad 70 a 80 rokov. Dôjde k tomu skôr či neskôr.

Ak by som vychádzal zo štúdie UZP

https://izp.sk/wp-content/uploads/2020/03/CRN_IZP_29-3-2020_final.pdfzo

strany 13, tak nám hrozí v dôsledku COV pri R0-1,65 6000 úmrtí pri R0-1,4 4500 úmrtí a pri R0-1,2 cca 3000 úmrtí.

Hlavná chyba je v tom, že budujeme kolektívnu imunitu obom Populáciam spolu rovnakou rýchlosťou.

Keďže úmrtnosť populácie nad 60 rokov je cca 500 násobná ako u populácie do 60, je nevyhnutne vybudovať kolektívnu imunitu u populácie do 60 rokov a cez kolektívnu imunitu chrániť ľudí nad 60 rokov.

Oddelenie Populácii na Populáciu 1 a 2 zredukuje počet úmrtí na jednotky až 500, podľa výkonností a kvality nášho zdravotného systému. Skoro všetkých ľudí, ktorí by inak umreli, zachráni kolektívna imunita.

Zhrnutie:

Krízu vieme efektívne riešiť, ak ju rozsekneme na kusy. SR má už dnes dostatočnú medicínsku kapacitu aby vyriešila všetky riešiteľné zdravotné komplikácie spojené s nákazou pre populáciu do 60 rokov a tým vytvorila prvotnú kolektívnu imunitu pre zvyšok obyvateľstva, následne riešila ďalšiu vekovú skupinu do 69, následne do 78 rokov rokov a následne celú populáciu.

Riešenie SR ako jednej epidemiologickej jednotky je absolútne neefektívne, vedie k vyššiemu počtu úmrtí a k vyšším priamym nákladom, následne z ekonomických dôvodov k budúcej slabšej zdravotnej starostlivosti. O ďalších celospoločenských nákladoch ani nehovoriac.

Riešením je R0 vyššie ako 4-6 pre ľudí do 60 rokov a R0 nižšie ako 0,5, optimálne nižšie ako 0,3 pre ľudí nad 60 rokov od 15.4.2020.