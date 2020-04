Šachová partia veľmajstra moci Roberta Fica.

Vláda Petra Pellegriniho s požehnaním veľmajstra odovzdala moc v krajine do rúk Martina Smatanu a ÚZP. Vláda Igora Matoviča si ju nezobrala späť. Ak si ju nezoberie späť veľmajster sa vráti.



6.3. Máme prvý zaznamenaný prípad COV-19 na Slovensku

Na scénu vstupuje Úrad zdravotnej politiky a Martin Smatana. Predkladá vláde modely vývoja situácie, hoci sú to skôr scenáre ako matematické modely. Tento názov si ani nezaslúžia. Prepokladám, že ho predkladá nielen vláde, ale aj vládnej strane.



A v slove scenár sa skrýva to čaro. Cez dva parametre ─ mieru mobility a mieru šírenia R0 ─ vie tvorca scenáru tvoriť alternatívne budúcnosti vývoja korona krízy a cez ne ovplyvňovať až ovládať vládu, ktorá na základe modelu prijíma rozhodnutia.



12.3. Vláda Pellegriniho prijíma rozhodnutie o uzavretí hraníc od ďalšieho rána.



16.3. Premiér Pelegrini oboznamuje verejnosť, že podľa aktuálneho modelu od ÚZP nám hrozí vrchol krízy na prelome na prelome apríla a mája a maximálny počet nakazených bude 40 tisíc v jeden deň.



17.3. Vládou sú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré podľa ďalšieho scenára - modelu oddialia a sploštia krivku miery nakazených.



21.3. Prezidenta Zuzana Čaputová menuje vládu Igora Matoviča, zhodou okolnosti je zaznamenaný najvyšší počet nakazených od 6.3. Tvorí sa novy krízový štáb, prijímajú sa nové opatrenia platné od pondelka 23.3.

Vláda Igora Matoviča Preberá s vládou aj Úrad zdravotnej politiky aj s jeho vedením aj s ich scenármi alternatívnych budúcnosti.

31.3 Premier Matovič prichádza s dobrou správou od ÚZP, prijaté opatrenia prispeli k zníženiu vrcholu miery nakazených a k jeho oddialeniu na prelom júla a augusta.

Včera večer na Markíze premiér Matovič, predpokladám, že po oboznámení s najnovším scenárom od ÚZP, pripúšťa natiahnutie krízy do polovice budúceho roka. Tretie miesto si treba ustrážiť, za každú cenu. Odhadujem, že ÚZP scenáruje s R0 niekde medzi 1,15-1,25.



ÚZP a Martin Smatana sa mi javia ako Trójsky kôň minulej garnitúry na dvore vlády Igora Matoviča.

Ak je Robert Fico veľmajster moci, tak by to neurobil inak. Alebo že by mal len také obrovské šťastie?



Lebo krízu natiahnutú do polovice budúceho roka Igor Matovič ako predseda vlády neustojí. Jeho väzy nezlomí euroval, ale scénarista Martin Smatana.

Všetci vieme ako dopadli Trojania.

Táto krajina potrebuje čo najpresnejší, čo najdôveryhodnejší, spätne aj dopredu testovateľný model šírenia koronavírusu na Slovensku, aby vláda mohla prijímať správne rozhodnutia.

Potrebuje model, ktorý bude vedieť prepojiť mäkké dáta (samotný model) s tvrdými dátami (počty nakazených). Model, ktorý bude vedieť stanoviť pomer asymptomatických k symptomatickým nakazeným a metodiku, ktorá čo najpresnejšie stanoví tento pomer v reálnom čase

Model, ktorý nie je scenárom, ale čo najpresnejším popisom reality.