Ako na tom sme? Nevieme. Čo nám taja?

ÚZP publikoval dva modely šírenia covid-19 na Slovensku. Posledný verejne dostupný 31.3. Predošlý, publikovaný dňa 16.3., bol diametrálne odlišný. Bola avizovaná publikácia aktualizovaného modelu na 4.4. Dnes je 12.4.

ÚZP publikoval dva modely šírenia covid-19 na Slovensku. Posledný verejne dostupný 31.3. Predošlý, publikovaný dňa 16.3., bol diametrálne odlišný. Bola avizovaná publikácia aktualizovaného modelu na 4.4. Dnes je 12.4., verejne dostupný model je starý skoro dva týždne.

Z vyjadrení premiéra Matoviča, ako aj šéfa permanentného štábu Petra Škodného vyplýva, že obaja vrcholne zainteresovaní aktéri vedia niečo viac.

V utorok 7.4. v relácii na Markíze premiér pripútil natiahnutie krízy do polovice budúceho roka.

Včera šéf permanentného krízového štábu Škodný: Je možné, že rúška budeme nosiť aj takto o rok.

ÚZP vo svojich blogoch, kde reaguje na kritiku http://www.dsl.sk/article.php?article=23646&title= uvádza:

„Snažíme sa, aby bol náš model čo najpresnejší. Naše postupy konzultujeme s poprednými slovenskými odborníkmi a zároveň vychádzame z poznatkov zo zahraničia. Vypočítať presné číslo však nezávisí len od nás a našich schopností, ale aj od premenných, ktoré ešte nikto nepozná, a dostupnosti dát. Náš model však pravidelne aktualizujeme podľa najnovších zistení. Zároveň poskytujeme vždy čo najviac konzervatívne odhady – v prípade smrtiacej pandémie radšej preceníme riziká, ako by sme ich mali podceniť..

Náš model je statický, čiže jeho úloha je robiť scenáre – statické, čiže ak sa nič nezmení, ako by vyzerala situácia. Vedeniu MZ a štábu poskytujeme pravidelné, takmer denné aktualizácie zachytávajúce dynamiku vývoja, no zverejňujú sa len prierezové dáta. Prečo? Jedná sa o nový vírus, nemáme dosť otestovaných, nemáme spracované marginalizované komunity. Nevieme a nemôžeme preto rátať s tým, že sa to bude „samo“ časom znižovať. Predpokladáme, že to tak bude, ale kým nemáme tieto vstupy, tak to nemôžeme zapracovať.“

Zo všetkých týchto útržkových informácii vyplývajú tri skutočnosti,

Po prvé: ÚZP poskytuje krízovému štábu, tým pádom de facto vláde aktualizované upresnené modely na dennej báze.

Verejnosti ich neposkytuje. Napríklad obdobný česky úrad zverejňuje odhady R0 aj s rozptylom na dennej báze. Náš úrad ho rád cituje, ale nezverejňuje tieto dáta, verím že aspoň interne to robí.

Po druhé: ÚZP poskytuje vláde čo najviac konzervatívne odhady.

Čo je presne to, čo by nemal poskytovať, mal by poskytovať čo najpresnejší model zodpovedajúci zozbieraným dátam a ich vyhodnoteniu.

Následne by krízový štáb a vláda mali prijať hoci aj ultrakonzervatívne opatrenia.

Po tretie: Krízový štáb, vláda a premiér vydávajú vyhlásenia, ktoré sú ďalekosiahle do budúcnosti, keďže nie sú podložené overiteľnými dátami, lebo tie sú pravdepodobne interné, vyvoláva to otázky.

Ak sa skombinujú najviac konzervatívne odhady, modely, scenáre ÚZP s ultrakonzervatívnymi opatreniami vlády dosiahneme stav, že pre stromy neuvidíme les, dokonca sa obávam že pre vetvy neuvidíme ani stromy.

Inak sa tomu hovorí systémová chyba, keď sa dva subjekty v systéme vyhodnocovania priklonia na rovnakú krajnú stranu.

Prečo ÚZP zatiaľ neposkytol verejnosti aktualizovaný model?

Matematický model popisujúci v našom prípade epidemiologickú situáciu Slovenska by mal byť čo najpresnejší, aby bol použiteľný. Nemal by byť ani opatrný, ani konzervatívny, mal by byť čo najpresnejší, optimálne s vyjadrením rozptylu. Mal by mať také vlastnosti, že by bol spätne testovateľný a zároveň s každým pribúdajúcim dňom a pribúdajúcimi tvrdými dátami presnejší, presnejšie predikujúci budúcnosť.

Napr. americký model pre SR https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/548379-americania-vrchol-pandemie-bude-na-slovensku-uz-v-aprily, je úplne iný.

Je to len hypotéza, ale zdá sa, že skutočnosť je ďaleko v rozpore s posledným publikovaným modelom. Miera rastu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 pri výraznom raste počtu testovaných osôb záporne koreluje, čo v princípe určuje výrazný pokles R0.

ÚZP by mal na dennej báze publikovať hodnotu R0 a ďalších parametrov modelu podľa posledných dostupných dát, s príslušnou štandardnou kvadratickou odchýlkou, podobne ako jej český náprotivok.

ÚZP by mal v každom aktualizovanom modeli odhadnúť celkový počet nakazených, nie len maximálny v čase peaku. Lebo najväčší rozpor v poslednom publikovanom modeli a vyjadreniach autorít, ktoré majú prístup k aktuálnym modelom vidím v tom, že publikované modely hovoria o budovaní kolektívnej imunity, v českej verzii od pána Prymulu o premorení, kým vyjadrenia našich autorít hovoria o prudkom utlmení choroby COVID-19. Verzia totálneho lockdownu.

Vyjadrenie, či ísť cestou budovania kolektívnej imunity, alebo cestou potlačenia COVID-19 je kľúčovým pre posúdenie toho, či kroky ktoré prijíma krízový štáb či vláda sú správne.

Vyzývam ÚZP, aby otvoril všetky dáta pre verejnosť na dennej báze, keďže je inštitúciou financovanou zo štátneho rozpočtu.

Aby jednoznačne deklaroval, ktorou z ciest potlačenia ochorenia COVID-19 chce ísť.

Otázka dňa, týždňa a mesiaca je či UZP v prípade COVIDu-19 chce ísť tou istou cestou ako de facto premiér. A ako priamo, alebo zastrete o tom navzájom komunikujú.