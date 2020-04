Cov19, ako na tom sme? Otázky a neodpovede.

Aktuálny stav R0, je odpoveď na otázky, ako na tom sme? Kedy sa to už skonči? Ak bude 2 až 3 inkubačné obdobia, t.j.14-17 dní, R0 pod hodnotou jedna a bude klesať, môžeme si povedať, že vidíme svetlo na konci tunela. .

Čo je číslo R0?

Číslo R0 je základné reprodukčné číslo. V prípade epidémii opisuje ako rýchlo sa bude epidémia šíriť. Čím je číslo R0 vyššie tým sa choroba šíri rýchlejšie. Ak je číslo R0 menšie ako jedna, potom počet nakazených v populácii klesá.

Sme v 41 dni od identifikácie pacienta 1. Podľa prvého publikovaného scenára zo 16.3. od ÚZP by sme sa o týždeň mali prekonať vrchol epidémie. Podľa druhého dosť pozmeneného scenára z 31.3 sa na vrchol ešte iba šplháme a je v nedohľadne dvoch mesiacov. ÚZP už 15 dni nič nepublikoval. Okrem dvoch blogov.

Citujem z jedného z nich zo dňa 6.4.:

Náš model je statický, čiže jeho úloha je robiť scenáre – statické, čiže ak sa nič nezmení, ako by vyzerala situácia. Vedeniu MZ a štábu poskytujeme pravidelné, takmer denné aktualizácie zachytávajúce dynamiku vývoja, no zverejňujú sa len prierezové dáta. Prečo? Jedná sa o nový vírus, nemáme dosť otestovaných, nemáme spracované marginalizované komunity. Nevieme a nemôžeme preto rátať s tým, že sa to bude „samo“ časom znižovať. Predpokladáme, že to tak bude, ale kým nemáme tieto vstupy, tak to nemôžeme zapracovať.“

Zdôrazním vetu: Vedeniu MZ a štábu poskytujeme pravidelné, takmer denné aktualizácie zachytávajúce dynamiku vývoja, no zverejňujú sa len prierezové dáta.

Inými slovami všetko je interné, nič nie je verejné, napriek tomu že ÚZP je financovaný z okruhu verejných peňazí. Napriek tomu, že podľa týchto interných neverejným informácii sa rozhoduje krízový štáb a následne vláda.

Pozrime sa na to ako je to u našich západných susedov :

https://www.seznamzpravy.cz/sekce/koronavirus-stopcovid

citované a prerozprávané: každodennú hodnotu čísla R0 pre Českú republiku počítajú analytici združení v rámci aktivity Covid19CZ pod vedením Jana Kulveita, experta zaoberajúceho sa globálnymi rizikami na univerzite v Oxforde . ČR štartovala na hodnote R0 2,5 16.marca, a hodnotu R0 1,5 dosiahli prvýkrát 24. marca, po dvoch kmitoch nad túto hodnotu smerovali dole a 8.4. dosiahli hodnotu 1, od 10.4 sú pod 1 aktuálne dnes sú na hodnote 0,8.

Ako je na tom Slovensko? ...

Predpokladám. Verím. Dúfam, že to niekto vie.

Máme 40 bodovú šnúru dát, metodiku ich zberu. Máme, ak vynecháme posledný trochu lockdownový víkend, stúpajúci počet testovaných osôb. Verím ,že niekto tie dáta spracúva a vyhodnocuje.

Ak chceme vedieť kedy a či sa to skončí, pýtajme sa aká je aktuálna hodnota R0 na Slovensku? Aká bola včera, kedy klesla pod 1? Či hodnotu R0 na dennej báze niekto vyhodnocuje?

Ak áno, tak kto a s akým výsledkom? A aké boli jej hodnoty v minulých dňoch od vypuknutia epidémie?

Ak nie, tak prečo a ako rýchlo to napravíme?

ČR pozná hodnotu R0. Dennodenne ju vyhodnocujú, jej hodnota je verejná. Preto vedia kedy si môžu dovoliť reštartovať ekonomiku. Tým pádom majú plán.

Ľudia potrebujú uvidieť svetlo na konci tunela.

Kto sa nepýta, nemá právo na odpoveď.