IZP si z nás robí srandu. Produkuje modely, ktoré odsuhlasuje premier Matovič.

Najprv trochu ku kontextu:

Inštitút zdravotnej politiky je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

17.3 vypracoval prvý model šírenia COVID19 na Slovensku. Tento model predpovedal vo vrchole šírenia vírusu maximálny počet nakazených v jednom čase vo výške 970 tisíc.

31.3 tento model, upravili o opatrenia prijaté 27.3. a vyšlo mu 155 tisíc nakazených v čase vyvrcholenia nákazy.

Včera presiakli informácie o aktualizácii modelu. Nakazených vo vrchole má byť len 5 tisíc, model zatiaľ nebol publikovaný. Viď tlačová správa:

Nakazených na Slovensku môže byť o niekoľko stotisíc menej. Odborníci aktualizovali svoj odhad

​Inštitút zdravotnej politiky (IZP) pripravil nový model vývoja pandémie koronavírusu na Slovensku. Z pôvodného pol milióna nakazených ich tak podľa nového scenára môže byť len päťtisíc, povedal to v podcaste portálu Aktuality.sk šéf IZP Martin Smatana.

​"Je to jemne nad päťtisíc, avšak je to scenár, to je veľmi dôležité, keď sa pozrieme na ten optimistickejší, keby sa napríklad nepotvrdili ohniská v domovoch sociálnych služieb, alebo že marginalizované komunity sú na tom lepšie ako čakáme, tak to rapídne klesá a preto my sa nachádzame niekde medzi tými dvoma krivkami," povedal Smatana.

Zdôraznil však, že stále nie je dôvod na veľký optimizmus a jedno zlé rozhodnutie môže situáciu výrazne ovplyvniť.

"Ak sa chceme dostať do tej fázy tri a štyri povoľovania, tak musíme mať systémové opatrenia v praxi," povedal šéf inštitútu.

Pôvodný model IZP počítal vo vrchole epidémie až s takmer miliónom nakazených. Inštitút svoj odhad neskôr zmenil po prijatí opatrení z konca marca.

Aktualizovaný odhad zatiaľ nebol zverejnený. Podľa Smatanu ho však už premiér Igor Matovič odsúhlasil.​ "Súhlasil s tým, že to máme zverejniť, my iba musíme nájsť nejaký termín, aby sme vedeli zohnať všetkých odborníkov," dodal. Koniec tlačovej správy.

Tento model je ešte v tejto chvíli, 23.4. 2020 o 11.07 tajný.

Zároveň vieme, že ho premiér Matovič odsúhlasil. Verím že sa pán Smatana preriekol, silno preriekol, odsúhlasovanie modelov a právo ich publikovať určite to nepatri do kompetencie premiéra.

Tieto modely, všetky tri sú diametrálne odlišné. Prvý vykazuje takmer 200 násobný počet nakazených vo vrchole epidémie oproti tretiemu, čo by nebol problém ak by šlo akademické modely, proste sa niekde stala chyba, zlý odhad, zlý predpoklad, pomalý zber dát... to sa stáva.

Problém je to, že práve podľa počtu nakazených vo vrchole epidémie sa manažuje kríza , aby nedošlo ku kolapsu zdravotného systému. Táto 200 násobná nepresnosť viedla na základe prijatých opatrení ku kolapsu ekonomiky.

Problém, veľký problém, obrovský problém, je ak sa podľa týchto modelov správa cela krajina. Ak sa pán Smatana nepreriekol, ešte väčším problémom by bolo ak, by tento posledný model odsúhlasoval premiér Matovič.

Inštitút zdravotnej politiky by mal produkovať čo najpresnejšie výstupy, modely a tie by mali byť verejné v tej chvíli keď vzniknú, lebo je financovaný zo štátneho rozpočtu. Rovnako by mal publikovať všetky predpoklady, odhady a vstupné dáta, ktoré viedli k danému výsledku.Vstupy a výstupy Inštitútu zdravotnej politiky by mali byť pod najväčším drobnohľadom medií aj občanov, lebo jeho výstupy budú ešte týždne, mesiace určovať spôsob akým budeme žiť.

Vzhľadom na ďalekosiahle následky každého aktualizovaného modelu na celú spoločnosť by mala vláda, či krízový štáb intenzívne zvážiť vypracovanie konkurenčných modelov, ktoré by presnejšie predpovedali vývoj korona krízy.

Hovorí sa: " Dôveruj , ale preveruj". Výstupy IZP majú 200 násobný rozptyl, takže preveruj je akútne.