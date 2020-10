Svetlo na konci kovidotunela. Zlá spáva je možno dobrá.

Máme aktuálne 215 000 nakazených, je to dobrá či zlá správa? Pliaga sa najviac môže šíriť v rodinách, je to dobrá či zlá správa? Tieto dve informácie sme sa dozvedeli na dnešnej tlačovej konferencie našich vrchných, najvrchnejších.

Máme aktuálne 215 000 nakazených, je to dobrá alebo zlá správa?

Pliaga sa najviac môže šíriť v rodinách, je to dobrá alebo zlá správa?

Tieto dve informácie sme sa dozvedeli na dnešnej tlačovej konferencie našich vrchných, najvrchnejších.

Tieto správy vyzerajú tragicky, rovnako si ich vykladá pandemická komisia, krízový štáb, minister práce a sociálnych vecí pán Krajniak, minister zdravotníctva pán Krajčí, ako aj pán premiér Matovič.

Dodali ešte zopár faktov z rokovania pandemickej komisie, ktorej boli poskytnuté všetky dostupné dáta, vysvetlenia a ich možné projekcie.

Škoda že iba im, lebo možno by nechápavý ľud s radosťou prijal opatrenia, keby bol komplexne informovaný.

Ešte k tým faktom, ktoré boli publikované:

Na Slovensku je nakazených cca 15000 testovaných ľudí plus cca 200 000 ľudí, ktorí neboli testovaní. Zdroj minister Krajňiak Na Orave je nakazený každý desiaty človek. Pravdepodobne aj v Bardejove. Počet nakazených sa smerom do minulosti zdvojnásoboval každých 7 dní. Pliaga, alias nákaza sa dnes šíri hlavne v rodinách.

Skúsme si urobiť pár projekcií, využime tvrdé dáta, v tomto prípade je to počet ľudí na pľúcnej ventilácii. K dnešnému dňu je to 36 ľudí.

Títo pacienti na pľúcnej ventilácii zodpovedajú rozšíreniu nákazy z pred dvoch týždňov, čiže asi 55 000 nakazených. Takže sme na čísle potreby jednej pľúcnej ventilácie na 1500 nakazených.

Môžeme predpokladať že šírenie nákazy sa v posledných dňoch zrýchľovalo, vyplýva to z čísel pozitívne testovaných aj z intenzívne rastúceho percenta pozitívne testovaných na testovaných, rast zo 4% z pred dvoch týždňov na 12% dnes. Môžeme predpokladať, že dnes prijaté opatrenia, z ktorých niektoré začnú platiť až od 15. októbra, sa prejavia o 5 + 5-14 dní, čiže najbližších najmenej 20 dní sa nákaza-pliaga bude šíriť rovnako rýchlo, prvých 10 dní oveľa rýchlejšie a druhých 10 dni, ak opatrenia zaberú pomalšie, čo je otázne.

Za týchto okolnosti môžeme predpokladať o 21 dní 1 000 000-1 500 000 aktívne nakazených. Slovami milión až milión a pol aktívne nakazených.

Vyzerá to hrozivo, priam katastrofálne.

Aj je, aj nie je.

Bude tomu zodpovedať okolo 15-teho novembra 600-1000 ľudí na pľúcnej ventilácii.

Je to tragické a s najvyššou pravdepodobnosťou sa to nedá zmeniť. Do 10-14 dni to budú mať skoro všetci Oravci ,ako aj obyvatelia okresu Bardejov, za predpokladu hlavného spôsobu šírenia v rodinách. Členovia rodín sú navzájom neoddeliteľní, čo chápe ja vláda.

Ak tieto regióny nebudú hermetický uzavreté. Čo je politicky aj ľudsko-právne neprijateľné. Pri veľkosti našej armády aj logisticky neuskutočniteľné.

Dôjde k spojitému prenosu nákazy, do regiónov Liptov, Kysuce, Turiec, Žilina odtiaľ na Považie. Z Bardejova do Prešova, Košíc na Zemplín, tam je to už aj tak intenzívne a Spiš.

O dva týždne do ďalších susediacich regiónov.

Našťastie bude 15-teho novembra po vrchole teraz už naozaj epidémie.

Počet nakazených aj diagnostikovaných bude prirodzene klesať, lebo dôjde k prirodzenému tlmeniu epidémie, každý nakazený a vyliečený prirodzene spomaľuje šírenie epidémie .

Našťastie, náš počet pľúcnych ventilácii je dvojnásobkom maximálneho počtu potrebných okolo 15 novembra. Treba sa intenzívne pýtať vlády či máme dosť anesteziológov na ich obsluhu. Ak nie, má vláda mesiac na rekvalifikáciu medikov od druhého po šiesty ročník na tento jeden teraz kľúčový úkon.

Vláda dnes oznámila drakonické obmedzenia, ktoré sa dotknú negatívne takmer každého.

Zároveň pomedzi riadky nám dala nádej, ak nimi zdieľane dáta sú pravdivé, že to nebude trvať dlho.

Ak 40-50 dní nie je veľa. Pre niekoho nekonečno.

Za predpokladu, že bude vláda normovať 7 dňový kĺzavý priemer na 10000 testov denne, mohli mali by sme sa dostať po 500 nakazených denne medzi 20-30 novembrom tohto roka.

Pekný večer, týždeň a najbližších 50 dní všetkým.