Chripôčka, Chrípka, Mor.

Už takmer rok, ak rátame Wuchan nám tu zúri Covid-19. Náš náš premiér sa rozhodol, že nám objasní či ide o chripôčku, chrípku, ... alebo priam mor. Je to jeho nezamýšľaný zámer, ale je jasné že plošné testovanie to odhalí.

Poďme k podstate. Covid 19 je fenomén tohto roka. Ovplyvňuje naše životy v tomto roku, viac ako naša vôľa niečo zmeniť , viac ako učenie Platóna, Ježiša aj Budhu. Spisy Lenina sú v tejto súťaži vplyvov zanedbateľné.

Prístup sveta ku Covidu je taký, že ide o niečo medzi chrípkou a morom, oveľa oveľa bližšie k moru.

Je to takmer osudový prístup, keď jednej silnej , ale otázne silnej, spornej, signifikantnej udalosti priradíme neprimerane silnú moc nad svetom a udalosťami a dejmi v ňom.

Covid 19 je fenomén aj tajomstvo toho roka, ktorý ovládol všetky médiá , ktoré mu dali nevídanú silu, rovnako aj diskusie ľudí, ktorých sa jeho následky bytostne dotýkajú.

Misia Igora Matoviča plošne otestovať občanov Slovenskej Republiky nám, aj svetu odhalí, či ide o niečo medzi chrípkou a morom,alebo chrípôčkou a chrípkou.

Hlavný problém s touto Chimérou, Nákazou, Covidom či ako to nazveme, je že nepoznáme jeho rozsah, silu.

Tento rozsah iba odhadujeme a z dôvodu opatrnosti sme mu schopní priradiť väčšiú silu a potenciálne následky ako možno má.

Problém a matematika je v tom, či máme danú mieru chorých, v nemocniciach, na pľúcnej ventilácii a mŕtvych na necelých 30 tisíc pozitívne testovaných do dnes, alebo že počet nakazených od prepuknutia Covidu 19 na Slovensku dosiahol 500.000 a efekty sú 1/15, slovami pätnástinové.

Môžeme diskutovať, môžeme sa sporiť, aké percento obyvateľstva absolvuje o dva týždne antigénové testovanie na Covid 19.

Rovnako o tom, ako to logisticky zabezpečiť, aj o tom aké sú potenciálne negatívne efekty plošného testovania, vrátane možného šírenia nákazy vrámci testovania.

Rovnako môžeme diskutovať a presnosti testov a množstve falošne pozitívnych testov.

Môžme odhadovať aké percento ľudí sa ho zúčastni, ak nebude povinné.

V tomto smere by som premiérovi, vláde poradil malú pozitívnu motiváciu ľudí testovať sa, ktorá by sa dala spojiť s potrebou stimulovať ekonomiku. Vláda by mohla konečne vypustiť malé helikoptérové peniaze, dokonca by mohli byť adresné. Každý kto sa zúčastni plošného testovania by mohol dostať 100 eur.

Tento malý stimul by mohol dosiahnuť mieru dobrovoľného testovania cez 60%, štát by to stálo 300 mil. eur ktoré by mali charakter helikoptérových peňazí a boli by aj adresné, za testovanie. Väčšina by sa vrátila do štátneho rozpočtu.

Pri takejto účasti by plošné testovanie mohlo mať svoj význam, napriek nepresnosti testov, zachytilo by sa cez 50% nakazených, kĺzavý medián by to mohlo stlačiť na polovicu a spolu s obnovením plného trasovania kontaktov, pri polovičnom počte nakazených by to mohlo viesť k jeho ďalšiemu poklesu a dosiahnutiu kĺzavého mediánu pod 500 v horizonte 20-30 dni po plošnom testovaní .

A následne obnoveniu takmer normálneho života ak platí slovo premiéra o poklese kĺzavého mediánu pod 500.

Nakoniec by sme sa mohli dozvedieť či ide o chrípôčku, chrípku, lebo mor.

Z toho aj, ako k tomu pristupovať dlhodobo.

Aj 10, aj 20%-tná účasť nám povie aká časť populácie je naozaj nakazená .

Ak bude nakazený menej ako dvojnásobok osôb pozitívne testovaných podľa PCR testov pôjde o silnú chrípku až mor,

ak bude nakazených podľa anigenových testou 5-15 násobok osôb testovaných podľa PCR testov

je to chrípka,

ak bude podľa antigenových testov nakazených 20+ násobok osôb testovaných podľa PCR je to slabá chrípka až chripôčka.

Toto celoplošné testovanie nám môže dať odpoveď na otázku, aký silný a nebezpečný je Covid-19.

A následne ako k nemu pristupovať .

Kto nepozná silu nepriateľa, nemôže proti nemu efektívne bojovať.