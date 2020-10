Orava efekt, alebo až wau Tvrdošin efekt.

Včera sme sa dozvedeli o veľkom úspechu pilotného plošného testovania v štyroch vybraných okresoch. Účasť dosiahla 91% . Testovanie bolo sémanticky dobrovoľné, tam sa dobrovoľnosť končí.

O testovaní toho netreba hovoriť veľa, boli toho plne všetky média za posledné dni.

Oveľa zaujímavejším efektom, ktorý testovanie vyprodukovalo je veľmi výrazný pokles pozitívnych PCR testov v oravských okresoch po testovaní oproti dňom predchádzajúcim testovaniu.

Vo štvrtok 22.10.bolo v Dolnom Kubíne, Námestove a Tvrdošíne spolu pozitívne testovaných 199 občanov, v pondelok, deň po testovaní 28. Je to pokles na 14% po troch dňoch testovania. Ešte výraznejší pokles je v samotnom okrese Tvrdošín a to zo 109 na 1, slovom jedneho pozitívne testovaného.

Ak by sme boli optimisti, alebo tí čo nevedia počítať, mohli by sme sa tešíť tomuto impozantnému výsledku.

Tvrdošín je okres s najvyšším percentom pozitívnych antigénových testov z pilotného testovania a to na úrovni 4,85%. 1078 ľudí bolo v Tvrdošine pozitívne testovaných, pri tretinovom redukcii pozitívne nakazených je stále v okrese 2156 nakazených, ktorí nie sú v domácej katranténe. Z nich sa v pondelok podarilo identifikovať jedného.

Samotní vládny predstavitelia deklarujú že antigénový test zachytí asi iba tretinu nakazených a ľudia s platným certifikátom negatívnosti sa majú správať ako potenciálne nakazení, akurát nemusia byť v domácej karanténe. Ak by testy zachytili tretinu nakazených pri 91%-tnej účasti mali by sme pozorovať pokles kladných PCR testov po plošnom antigénovom testovaní o 30%, čiže mali by sme v troch oravských okresoch mávať v najbližších dňoch okolo 130 infikovaných.

To že je ich 28 môže znamenať, okrem zázraku, v ktorý neveríme, že sa prestalo trasovať, že sa prestalo cielene vyhľadávať. Ak nám počet zachytených infikovaných rástol v posledných týždňoch o 65% za týždeň efekt karantény pre tretinu nakazených nám vyprchá po šiestich dňoch. 65% bol priemerný za posledných 5 týždňov za cele Slovensko. Rast pozitívne testovaných na Orave bol silnejší, takže bez dôsledného trasovania a dohľadávania sa efekt tretinového zachytenia infikovaných stratí na Orave za 4-5 dni.

Po pilotnom a dvoch oficiálnych testovaniach bude Orava na tom pravdepodobne horšie , ak sa nepodarí zvýšiť zachytávanie pozitívne testovaných aspoň na 70%-tnú úroveň spred testovania.

Otázka je či Regionálne úrady verejného zdravotníctva ešte majú nejakú kapacitu na dohľadávanie kontaktov, keď musia spoluorganizovať NAJVäČŠIUv logistickú operáciu v NAJKRATŠOM možnom čase.

Odpoveď je celkom jednoduchá NEMAJÚ, lebo už pred touto opreráciou nestíhali.

Celoplošne testovanie nám mohlo kúpiť tri týždne, ako hovorí Richard Kollár ,ak by sme výrazne posilnili trasovanie, mohlo by to mať pozitívny efekt na skrotenie hnusoby.

Ale samotná realizácia plošného testovania, ktorá bude viazať takmer všetky kapacity Regionálných úradov verejného zdravia najbližšie dva týždne, povedie k oslabeniu aktívneho vyhľadávania nakazených a tým k skrytému šíreniu nákazy.

Nechcem byť sarkasticky , ale tipnite si kedy príde tvrdý lockdown.