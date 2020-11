V sobotu sme zaznamenali rekorný počet PCR testov odkedy sa testuje.

Za sobotu pribudlo na Slovensku 2 282 prípadov koronavírusu, urobilo sa rekordných takmer 22-tisíc testov. Je to rekord po tom čo sme zaznamenali rekord aj v piatok a to viac ako 18 tisíc testov.

Ďalším pozitívnym prekvapením je že došlo k prudkému poklesu pozitivity vykonaných testov a to s priemeru za minuly týždeň takmer 20% na 10, 4 % včera.

Je úplne jasne že od štvrtku keď miera pozitivity dosahovala ešte 20,3 % za dva dni nemohlo dôjsť k epidemiologickému zázraku a poklesu pozitivyty na polovicu.

Ide určite o výberový efekt výberu testovaných jedincov cez PCR testy, časť ľudí chcela mať istý výsledok s PCR testu, ktorý jej bude platiť najbližší týždeň a tak absolvovala PCR test namiesto antigénového. Kedže títo ľudia, neboli trasovaní, pravdepodobne nemali príznaky, len potrebovali ako všetci mať negatívny výsledok testu tak sa dali testovať. A ich vzorka mala samozrejme inú mieru nakazenosti oproti trasovaním občanom čo viedlo k poklesu miery nakazenosti na polovicu behom dvoch dní.

Ponúka sa tu ešte jeden výberový efekt a to že niekto, nejaké súkromné laboratoriúm, nejaká univerzita, nejaká firma urobila na slušnej kontrolnej vzorke 4-6 tisíc ľudoch kontrolne PCR testy po antigenových testoch realizovaných vládou. Tým došlo tak prudkému nárastu PCR testov.

Veľmi chcem aby to tak bolo, lebo potom by cele to testovanie malo zmysel, vedeli by sme proti čomu stojíme a ako proti tomu máme postupovať.

Ak nepoznáme špecificitu a senzitivitu použitých antigenových testou, len ju odhadujeme, niektorí ju deklarujú z príbalového letáka , ktorý doslova hovorí že sa nehodia na plošne testovanie. Alebo použijeme štúdiu s nemocnice v Motole na testy, ktoré sa vlastne nepoužili. Motole testovalo iné testy ako boli použite tento víkend na Slovensku, ešte aj úplne iný mix príznakových a bezpríznakových testovaných.

Tak nám celoplošne testovanie odhalí len niekoľko ohnísk , ktoré budú mať nakazenosť oveľa vyššiu ako je špecificita daného testu, ktorú oficiálne nepoznáme.

Verím že porovnávaciu štúdiu niekto robí a bude ju publikovať, aby sme vedeli na čom vlastne sme.

Potom, toto testovanie malo veľký význam.