Neviditeľný nepriateľ.

V sobotu a nedeľu sme absolvovali najväčšiu logistickú operáciu v dejinách Slovenska operáciu "Spoločná zodpovednosť" Cieľom tejto akcie bolo zachytiť čo najväčší počet infikovaných a tak sa vyhnúť lockdawnu.

Včera sme sa s fanfárami dozvedeli, že operácia bola úspešná. Za celý víkend bolo pretestovaných 3 625 332 osôb a z nich bolo 38 359 pozitívnych, tí smerujú do karantény. Percento infekčných tak dosiahlo 1,06 percenta.

Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa tak podarilo ochrániť tisíce ľudí, ktorí by inak mohli byť nakazení.

Niektorí boli z úspechu akcie takí unesení, že okrem vylodenia v Normandii prirovnali akciu k druhému SNP. Neviem čo by na to povedali generáli Golian a Viest a tisíce ďalších účastníkov povstania.

Na túto akciu Slovensko, spolovice samosprávy, vynaložilo približne 50 miliónov eur. Dúfajme, že tú polovicu štát samosprávam čo najskôr preplatí, aby bolo za čo zorganizovať druhú etapu testovania už najbližší víkend.

Vynaložili sme 50 miliónov a nepriložili sme ďalších 500 tisíc eur, aby sme urobili, čo najpresnejšiu validačnú štúdiu použitého AG testu na vzorke 6-10 tisíc občanov.

Pri troche manažérskej snahy, by sa možno našli laboratória, ktoré by dané PCR testy urobili sponzorsky, ak by im to bolo umožnené.

Bez validačnej štúdie, ktorá by nám povedala, aká je špecificita a senzitivita daného testu, pri takej vzorke testovaných, ktorá bola testovaná t.j. prevažne zdraví a asymptomatickí testovaní.

O špecificite nebude až taká veľká nezhoda tam sa odborné názory aj predchádzajúce štúdie zhodnú na intervale 99,6-99,7. S čoho nám vyjde 11.000 až 14.500 falošne pozitívnych občanov, ktorí si pobudnú v karanténe v prospech celej spoločnosti.

Otázka senzitivity je oveľa komplikovanejšia s oveľa väčším rozptylom možných hodnôt. Vláda použila hodnotu senzitivity v komunikácii s občanmi na úrovni 50%, čiže podľa ich názoru tento týždeň bude pobehovať po Slovensku 38 332 osôb s negatívnym výsledkom testu, ktorí sú v skutočnosti pozitívni.

Vzhľadom na špecificitu to bude v skutočnosti menej, treba odrátať tých falošne pozitívnych, čiže približne 25 tisíc občanov pri senzitivite 50%.

Optimisticky odhad senzitivity na úrovni 70% je nepravdepodobný, testované osoby nespĺňali kritéria z príbalového letáku testu.

Samozrejme validačná štúdia, ktorá sa z nejakého dôvodu neurobila, mohla namerať aj senzitivitu vo výške 80%. Potom by uvoľnenie opatrení pre negatívnych, spolu s dôsledným trasovaním pozitívnych z antigénového testovania, dávalo zmysel.

Ale skúsme sa pozrieť na druhý možný koniec rozptylu možnej senzitivity. Čo ak bola skutočná senzitivita použitého testu v podmienkach, v ktorých bola použitá, oveľa nižšia? Nízke teploty prostredia v ktorých prebiehalo vyhodnocovanie testov, často nižšie ako odporúčaný interval teplôt 15-30 stupňov. Krátky čas vyhodnocovania testov, často kratší ako odporúčaný čas 15-30 minút. Plus práca pod časovým tlakom, odobrať dané množstvo vzoriek za daný čas, aby sa stihli otestovať všetci čo prídu. Nehovoriac o inej štruktúre testovaných ako hovorí príbalový leták.

Ak by bola senzitivita testu na úrovni 15-20%, potom nám bude po Slovensku behať 100-140 tisíc občanov s negatívnym výsledkom testu a v skutočnosti pozitívnych.

Neviem, aká je skutočná senzitivita použitých testov v podmienkach, v akých boli použité, na vzorke testovaných, na ktorých boli použité.

Ale niekto, kto to tu riadi, ak to riadi, by to mal vedieť.

Inými slovami, ak nebola urobená tajná, alebo iná validačná štúdia, ktorou disponuje pandemická komisia, krízový štáb, vláda, premiér, volám po jej vykonaní pri ďalšom kole plošného testovania.

Aby sme vedeli proti čomu stojíme a rozhodovali správne. Aby ste vedeli proti čomu stojíte a rozhodovali správne.