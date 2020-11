Druhé kolo plošného testovania otestovalo prvé. Kĺzavý median mieri pod 500.

Druhé kolo takmer plošného testovania otestovalo senzitivitu použitého AG testu. Výsledky z druhého kola pri reprodukčnom čísle v int. 1,1-1,3 znamenajú, že senzitivita testu v podmienkach a na vzorke ako bol použitý je okolo 60%.

Keď budeme predpokladať, že opatrenia, ktoré boli prijaté 1.10. a 15.10. vrátane následného zákazu vychádzania sú obsiahnuté v aktuálnom reprodukčnom čísle, potom pokles pozitívne testovaných medzitýždenne a v prípade Oravy a Bardejova dva týždne po sebe sa dá vysvetliť veľmi slušnou senzitivitou použitých antigénových testov. Pre zjednodušenie, pri nulovej špecificite 60% a viac. Pri nenulovej špecificite aj cez 70%.

Samozrejme reprodukčne číslo máme z piatkovej tlačovej besedy pán ministra Krajčího, ráta mu ho nepredstavil kto. Takže je kľudne možne, že senzitivita testu je len 50% a reprodukčné číslo 0,9, alebo aj senzitivita 40% a reprodukčné číslo 0,75.

Niektorí môžu pripisovať mieru poklesu pozitívne testovaných iba plošnému testovaniu, iní kombinácii plošného testovania a poctivého dodržiavania tichého lockdownu.

Ešte raz škoda, že nebola urobená poriadna validačná štúdia.

Ale aj tak z poklesu čísel pozitívne nakazených z druhého kola testovania, oproti prvému môžeme predpokladať, že stiahnutie 35-55 tisíc, presne číslo závisí od špecificity testu, nakazených z obehu behom 17 dní, od pilotného až po druhé kolo testovania, povedie výraznému poklesu pozitívnych PCR testov.

Mieru teraz už vieme odhadnúť potom, čo poznáme súčin reprodukčného čísla a rozdielu medzi 100%-tami a senzitivitou AG testu.

Čo teba odhadnúť je oneskorenie, AG test zachycuje pozitívne infekciu v čase maximálnej vírovej nálože, teda v intervale 2-5 deň po infekcii. PCR test môže zachytiť vírus aj 10-14 deň po infikovaní, samozrejme aj skôr. Minimálna doba oneskorenia by mala byť 5 dni maximálna 12 dní. Tých 12 dní by v sebe malo obsiahnuť aj oneskorenie s výsledku PCR testu, ktorý môže byť oneskorený oproti dobe odberu vzorky.

Mali by sme teraz a v najbližších dvoch týždňoch pozorovať výrazný pokles pozitívnych PCR testov. Budú sa tu skladať tri vlny testovania antigénovými testami, s oneskorením spôsobeným citlivosťou oboch testov.

Medzitýdňové poklesy zatiaľ vyzerajú od minulého pondelka, teda po prvej vlne plošného testovania takto:

pondelok +91%, utorok +11%, streda -31%, štvrtok-30%, piatok+0,3%, sobota -20%, nedeľa -69%.

V súlade s výsledkami plošných testovaní by sme mali byť v priemere -55% medzitýždenne. Za dva týždne pod štvrtinou maxima. Čiže zaznamenávať 500-750 pozitívnych PCR testov denne.

Potom ešte týždeň a kĺzavý medián by mohol atakovať 500. Samozrejme, za predpokladu dôsledného trasovania. Nižšie počty pozitívnych PCR testov by mali zefektívniť trasovanie. RÚVZ by mali stíhať. Či to tak bude, budeme môcť sledovať na poklese miery pozitivity. Do týždňa pod 10%, do dvoch týždňov pod 5%.

Ďalšie kolo plošného testovania nebude mať význam, ak nám budú klesať počty pozitívnych PCR testov, v podstate by sa merala akurát špecificita antigénového testu.

Treba testovať cielene, čiže trasovať, trasovať a trasovať.