Ako splniť zadanie Igora Matoviča. Pár inšpirácii pre Richarda Sulika.

Hoci je misia nemožná, treba ju prijať a urobiť čo najviac aby sme sa k tým 750 priblblížili. Každý posun v tom, ako sa to robí doteraz bude veľkým plusom a povedie k 750-tim trochu neskôr. Možno do Vianoc.

Skúsme byť matematicky korektní, je tu možnosť, že by týždňový priemer 30 novembra dosiahol 750 a menej pozitívnych PCR testov. V žiadnom prípade by to nebol výsledok hocijakého plánu v riadení pandémie s ktorým by mohol v nedeľu prísť vicepremiér Sulík.

Prečo je to tak? Odpoveď je v posune a zotrvačnosti, predpokladajme že vicepremiér Richard Sulík príde v nedeľu s plánom ako skrotiť nákazu, osobne predpokladám, že príde. Predpokladajme, že ho premiér Igor Matovič príjme, osobne predpokladám, že neprijme.

Ak by bol plán vicepremíéra dokonalý, môže maximálne veci nepokaziť. Ak sú už k tým 750-im rozbehnuté. Misia vicepremiéra by sa začala dajme tomu v pondelok 16.11. Týždňový priemer 30.11. by sa vyhodnocoval z dní 23.-29.11. resp 1.12. by sa k 30.11. mohol vyhodnocovať z dní 24.-30.11.

Ľudia čo budú infikovaní v pondelok 16.11 sa budu dať na PCR teste zachytiť ešte o 14 dní čiže 30.11. Ľudia čo budu PCR testami zachytiteľní 24.11. moli byť infikvoaní 11.11. čo už akékoľvek opatrenia prijaté zo 16.11 nemôžu nijako ovplyvniť. Predpokladám, že Richard Sulík nemá v rukáve stroj času.

Zjednodušene, minimálna hodnota priemeru k 30.11. bude už 16.11. daná. Samozrejme by to mohlo byť aj viac, ak by sa vírus začal od 16.11. intenzívnejšie šíriť a PCR testy by zachytili aj to vyššie číslo šírenia.

Plán vicepremiéra Sulíka nemôže priemer k 30.11. znížiť, môže ho len udržať, ak je to už správne rozbehnuté. Reprodukčne číslo 0,7-0,9 dnes prezentované ministrom Krajčim, to robí nepravdepodobným. Ak by bolo reprodukčne číslo 0,4-0,5 priemer 750 je veľmi možný. Do dnes neviem kto a ako pre ministra Krajčiho a podľa čoho ráta aktuálne reprodukčné číslo.

Napriek týmto nemožnostiam a nepravdepodobnostiam ma veľký význam aby vicepremiér Sulik prijal navrhnutú misiu a výzvu premiéra.

V čom by mal spočívať nový plán, s ktorým príde vicepremiér Sulik, matematicky je to jasné znížiť reprodukčne číslo, čo najskôr a čo najviac.

Ako by sa to malo dosiahnuť, inak ako totálnym lockdawnom pri takmer nulovej mobilite?

Odpoveď je matematicky jednoduchá - množinou malých osobných, rodinných, firemných mikrolockdownov.

Je potrebne akurát tie množiny identifikovať a uzavrieť.

Plošné testovanie nám ukázalo, že sme schopní urobiť 22 tisíc PCR testov za deň. Včera sme ich urobili približne polovicu. Dá sa povedať, že sme trestuhodne nevyužili možnosť a našu schopnosť otestovať ďalších 11 tisíc kontaktov už predtým nakazených. Ak by aj ich miera pozitívneho testovania bola 9,5%, polovičná oproti 19 tím percentám, práve sme včera neodhalili 1000 nakazených. Koľko to bude o mesiac mrtvých?

Kľúčové je, aby PCR testy, aj antigénove testy riadila a spravovala a nastavovala metodiku ich nasadenia jedna osoba, jedna autorita s plnou zodpovednosťou. Aby testovala na plnú možnú kapacitu a každým dňom ju zvyšovala, až kým miera pozitivity neklesne pod 4 percenta.

Pri dnešnej kapacite PCR testov a ponechaní dvojtisícovej rezervy pre testy na doporučenie lekárov a dvojtisícovej rezervy na samoohlasovateľov možných kontaktov s pozitívnymi, by mal byť priemerný počet testovaných kontaktov na jedného pozitívne testovaného najmenej 8. Postupne s poklesom pozitívne PCR testovaných by sa mal tento pomer ešte zväčšovať.

Tento priemerný počet vyhľadaných kontaktov na jednu pozitívne testovanú osobu by sa mal systematicky zvyšovať.

Princíp je jednoduchý, treba čo najskôr a čo najviac stiahnuť z obehu, respektíve izolovať osoby, ktoré sú schopne šíriť nákazu.

A ešte jedna malá rada. Všetky dostupne dáta z testovania majú byť čo najtransparentnejšie, verejne dostupne a čo najskôr, lebo takto budeme môcť vedieť a nie len tušiť, či veriť kam smerujeme.

A aj tí, v úvodzovkách najmúdrejší správcovia krízy budu pod čo najväčšou verejnou kontrolou, či už sa budú volať Richard Sulík, či Igor Matovič.