Pozitivita PCR testov za včera prekonala rekord z prvej vlny.

Počet pozitívnych PCR testov klesá, menej ako 509 prípadov sme už nemali od 11.10. Navonok dobrá správa . Ale podarilo sa nám prekonať rekord pozitivity z prvej vlny, zo dňa 12.3 v miere 28,21%. Za včera máme rekordných 28,74 %.

Ideálny prípad by bol ak by nám klesal absolútny počet pozitívnych PCR testov a zároveň miera pozitivity. Lebo by to znamenalo, že prípadov je zo dňa na deň menej a zároveň stíhame vytrasovať a otestovať všetky potenciálne kontakty pozitívne nakazených.

Zdá sa, že nežijeme v ideálnom svete, síce nám počet pozitívnych PCR testov klesá, ale pri rekordnom raste pozitivity.

Niečo je zhnite v štáte Dánskom, Trnavskom, na Regionálnych úradoch verejného zdravia.

Pred dvoma týždňami sme dokázali v nedeľu 1.11. urobiť takmer 22 tisíc PCR testov. Včera necelých 1800. Ak by sme urobili hrubú štatistiku, že každí piaty testovaní človek by bol pozitívny a každý desiaty z nich by skončil v nemocnici a každý desiaty by v tej nemocnici zomrel. Tak sme práve včera oproti situácii spred dvoch týždňov nezachránili 40 životov. 22000 -1800 deleno 5.10.10 rovná sa 40.

Je veľmi pravdepodobne, že sme pri rekordnej miere pozitivity včera nezachytili veľa pozitívnych prípadov.

Prílišne spoliehanie na celoplošne antigénové testovanie mohlo viesť a pravdepodobne viedlo k poľaveniu v oveľa presnejšom PCR testovaní.

Proti nákaze musíme využívať všetky zdroje, ktorými disponujeme. Plytvanie kapacitami cieleného PCR testovania určite neprispeje k rýchlejšiemu porazeniu Covidu.

Ak už štát predĺžil núdzový stav, tak by ho mal využiť aj na maximalizáciu využitia PCR testovania, hlavne po tom čo odo dnes došlo k istej miere uvoľnenia opatrení. Je potrebné k zvýšenej miery mobility pridať siný brzdiaci prvok a tým by mohlo byť agresívne a presne trasovanie pozitívnych z PCR aj AG testovania.

S toho ako klesá počet vykonaných PCR testov a ako stúpa ich pozitivita vyplýva, že ak niekto Kto to cele Riadi, to aj ďalej nechá na RÚVZ, tak budeme ďalej plytvať sústavou presných minikladív na Koronu.

V tejto kríze potrebuje aj PCR aj AG testovanie centrálne riadenie a jednotnú metodiku a maximálnu otvorenosť výstupov. Hoci by to s krátkodobého hľadiska viedlo aj k rastu 7 dňového priemeru odhalených nakazených.