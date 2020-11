Prvá pomoc nie je prvá pomoc. HDP nie je HNP.

Prvá pomoc, alebo aj prvá pomoc + je etymologicky niečo čo príde hneď a zachráni Vám život, alebo Vašej firme, alebo vašej živnosti v týchto covidových časoch. Logicky ak chápeme význam slová prvá, po nej prichádza ďalšia.

Predstavte si pán Krajniak, že ste v koži Borisa Kollára po dopravnej nehode z 24. októbra a dostanete prvú pomoc takú promptnú ako poskytuje Vaše ministerstvo slovenským firmám a živnostníkom.

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by ste už kandidovali za predsedu Sme rodina, alebo by ste ním už dokonca boli.

Ak by sme pripodobnili ďalšiu pomoc na príklade Borisa Kollára, tak to bola operácia krčnej chrbtice, samozrejme ďalšia pomoc nemôže byť bez tej prvej.

Dnes máme 22. novembra - mnohé firmy, vrátane tej mojej, nemajú vytýčený ani termín podpisu dodatku, ktorým nahrádza prvá pomoc plus, pôvodnú prvú pomoc. Bez podpisu dodatku nemá význam posielať na úrad práce výkazy, lebo na tie poslané pred podpisom dodatku sa neprihliada.

Výplatné termíny firiem už ubehli, podpisy dodatkov sú vzdialené a vy sa na tlačových konferenciách chválite poklesom nezamestnanosti za október.

Opäť sme sa rozhodli na základe tlačovej konferencie z polovice októbra s tým, že dodatky sa budú dať podpisovať od 9.11.

Opäť sme nikoho neprepustili, aby ste sa vy mohli pochváliť poklesom nezamestnanosti.

Neverím, že Vám toto celé najbližšie ešte niekto uverí.

Skúste si matematicky otestovať, prečo Vám s poklesom nezamestnanosti nerastie aj zamestnanosť? Kam sa strácajú tí ľudia, ktorým už uplynula podpora v nezamestnanosti? Proste si vyčerpali svoju 6 mesačnú podporu, vy ich už neevidujete, ale prácu nemajú.

Po prvej pomoci celkom logicky by mala prísť ďalšia. Mala by to byť schéma podpory pre cestovný ruch a gastro, ohlásená len pár minút po ohlásení prvej pomoci plus vo výške 100 miliónov eur.

Dodnes okrem deklarácie, ktorá zaznela na tlačovej konferencii, sa nedá nič dohľadať, nič vyplniť, nič čerpať, nečudo následná pomoc nasleduje až po prvej a tá je ešte ďaleko.

Čo by sme to boli za režim keby druhá pomoc predbehla prvú?

A tak je cestovný ruch v stave klinickej smrti, nič netreba riešiť. Veď nezamestnanosť nám klesá.

Ešte jedna mierne sarkastická , trochu viac matematická poznámka k riešeniu pandemickej krízy z pohľadu ekonomiky našou vládou.

Naši ctení ekonomickí ministri nerozlišujú medzi HDP a HNP. Hrubý domáci produkt, ktorým sa všade oháňajú, že nám klesá skoro najmenej z celej EU. Nech sa skúsia pozrieť, akou mierou nám klesá hrubý národný produkt, z ktorého majú osoh občania Slovenska, firmy a živnostníci, ktorí sídlia na území Slovenska.

Nech si skúsia odmerať, akou mierou zdaňujú a zodvodňujú slovenské firmy v službách, ktoré úplne obetovali a nadnárodnú firmu v priemysle.

Pre príklad porovnanie GHB a.s. a Volkswagen Slovakia a.s. Naše zdanenie a zodvodnenie tvorilo 25,2% našich celkových tržieb vo výške 5,022 mil. eur v roku 2019. Zdanenia a zodvodnenie Volkwagen Slovakia a.s. bolo len 3% z celkových tržieb vo výške 10,39 mld. eur za rok 2019.

Slovenska vláda pre minimalizáciu poklesu HDP prijala opatrenia - mäkký lockdown, kde obetovala slovenske služby, cestovný ruch, gastro, fitness, profesionálny šport a kultúru, aby 81 nadnárodných korporácií mohlo nerušene produkovať, aby nám HDP neklesalo a za jeho pokles mohla iba zložka, ktorá tvorí dominantnú časť nášho hrubého národného produktu.

Ak chce naša vláda menežovať túto medicínsku krízu, čo najviac v prospech našich občanov, okrem čo najpresnejšieho testovania, musí pozerať na svoje úspechy a neúspechy nie cez prizmu HDP, ale cez pokles, alebo ešte lepšie cez rast HNP.