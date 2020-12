Ako dosiahnuť efekt plošného testovania, bez plošného testovania.

Premiér Igor Matovič opakovane prichádza s ideami plošného, komunitného, masívneho , školského testovania v dvoch verziách. Prezidentka hovorí nie povinnému plošnému testovaniu, samosprávy a dokonca aj pandemická komisia sú proti.

Plošne testovanie, atómová zbraň premiéra proti nákaze, dosiahla svoje limity a je aj prakticky nepoužiteľná. Možno by sme dali ešte jednu vlnu, za cenu úplného vyšťavenia zdravotnikov a samospráv. Kto by potom robil v nemocniciach... Samotná pandemická komisia hovorí, že naši zdravotníci to nedajú a ak by to aj s vypätím všetkých sil dali, tak sa to prejaví v nemocniciach, môžem hádať, negatívne.

Premiér hovorí plošné testovanie, alebo lockdown. Ak prezidentka nebude súhlasiť a nepodporí povinné plošné testovanie, bude lockdown a bude za to môcť prezidentka a iné štátne autority, ktoré nesúhlasia s povinným plošným testovaním.

Celkom čiernobiely pohľad na svet. Buď ste so mnou, alebo proti mne. A nič iné neexistuje. Žiaden priestor pre diskusiu, hľadanie skutočných, čo najefektívnejších riešení.

Minulý týždeň sme mali na Slovensku k dispozícii asi 2,6 milióna antigénových testov. Málo na plošné testovanie, ale dosť na skrotenie nákazy ak sa správne použijú.

Riešenie spočíva v jednej semantickéj aj logistickej zmene testovania, bude stačiť ak plošné testovanie nahradíme cieleným testovaním.

V čom bude rozdiel? V tom, že na každé jedno odberné miesto antigénového testovania posadíme ešte troch ľudí naviac, profesionálneho trasovača, mohol by to byť policajt, alebo vojak, pracovníka RVÚZ a doručovateľa.

Na jedno odberné miesto antigénového testovania nech pripadá 250 testov denne, z nich je asi 5% pozitívných. Čiže v priemere 12 ľudí s vysokou vírusovou náložou, ktorí šírili v minulosti, alebo ak by neboli zachytení aj v budúcnosti nákazu. Budúcnosť je vyriešená povinnou karanténou, ak neriešime minulosť tak plytváme testami aj vôľou ľudí bojovať s Covidom.

Inými slovami pozitívne zachytení musia byť trasovaní hneď na mieste profesionálne cez presne definovaný protokol otázok, ktoré povedú k zoznamu osôb s ktorými sa stretli a ktorí sú pravdepodobne nakazení. Trasovač na mieste vytrasuje kontakty. Pracovník RÚVZ následne vypíše pozvánky na testy a opečiatkuje ich okrúhlou pečiatkou. Nepôjde o žiadne povinne plošné testovanie, pôjde o úradne rozhodnutia úradov RÚVZ, všetko bude v súlade s ústavou a ľudskými právami. Rozhodnutia budu do dvoch hodín od zachytenia pozitívne testovaného doručené osobám, s ktorými prišla do styku v dobe svojej infekčnosti doručovateľom príslušným k danému odbernému miestu. Takto sa nakazení stretnú s čo najmenším počtom osôb a šírenie nákazy sa spomalí.

Týmto spôsobom môžeme využiť základnú konkurenčnú výhodu antigénových testov oproti PCR testom, a to rýchlosť ich vyhodnocovania a aj množstvo, ktoré sme schopní vykonať za deň. Pri súčasnom počte odberných miest by to bolo asi 30 tisíc denne, oproti 10 tisíc PCR testom.

Antigénových testov máme dosť, akurát ich musíme používať cielene a nie plošne.

Cielené testovanie je efektívnejšie a lacnejšie ako plošné, je v súlade s ústavou a ľudskými právami aj je realizovateľné skoro hneď.

Len treba zmeniť mantru z plošného testovania na cielené testovanie.