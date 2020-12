Panika pandemickej komisie, čo platilo v stredu neplatí v piatok

Počet pozitívne infikovaných prípadov pomocou PCR testov v posledných troch dňoch výrazne stúpol. Ak k tomu prirátame pozitívnych z AG testov testov, tak za včera sme mali vyše 6000 nakazených, čo je denný rekord.

Pandemická komisia z toho včera chytila paniku a čo platilo v stredu, to už neplatílo v piatok. Ani v sobotu. Uvidíme čo bude platiť v nedeľu, keď sa k tomu možno vyjadrí manažér nemanažujúci, podľa jeho vlastných slov koronakrízu.

Okrem toho, že sa situácia jemne zhoršuje, má pandemická komisia malý až stredný problém zo základmi štatistiky a matematiky. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou naše testy nezachytávajú všetkých nakazených. Zachytávajú ich len zlomok. A nevieme či ich je polovica, tretina, štvrtina alebo ešte menej.

Matematicky je jasné, že ak zvýšime počet testov pri zachytávaní iba zlomku skutočne infikovaných tak budeme detekovať zvýšený počet pozitívných detekovaných, zaznamenáme takmer úmerný nárastu počtu vykonaných testov. Ak by sme robili 25 tisíc PCR testov tak pravdepodobne hlásime 5000 infikovaných denne. Pri 30 tisíc testoch by sme sa blížili k 6000.

Problém nie je v tom, že viac testujeme a dokážeme identifikovať viac infikovaných. To je priam skvelé. Samozrejme nám rastie počet absolútne infikovaných. Ak chceme dosiahnuť úspech musíme testovať viac, oveľa viac a cielene a čo najskôr po identifikovaní kontaktov infikovaného.

Pandemická komisia nemôže mať paniku z rastu absolútneho počtu infikovaných pri výraznom počte rastu vykonaných testov. V podstate len účinnejšie bojujeme proti nákaze. Nárast počtu hospitalizácii prichádza s mesačným oneskorením po infikovaní. Tento týždeň žneme ovocie MODRÝCH CERIFIKÁTOV, s ktorými sme prudko uvoľnili opatrenia po plošnom testovaní a k tomu takmer prestali trasovať.

Malá analýza trasovania za posledných 6 týždňov. Priemer poztivity PCR testov za posledných 6 týždňov je 20%. Ak budeme predpokladať, že tretina PCR testovaných sú samoplatcovia, ktorí z rôznych dôvodov potrebovali v tomto období negatívny PCR test a tým pádom sa dali testovať. Tak nám vychádza že na jedného pozitívne PCR testovaného RÚVZ dohľadali v priemere tri kontakty, ktoré následne absolvovali PCR test.

Slušne povedané, je to nedostatočne a slabé dohľadávanie. Ale ide o ľudské životy a popri tom paralýzu takmer celej spoločnosti, tak je nutné povedať, že je to trestuhodné slabé dohľadávanie. Podľa vyjadrení ministra zdravotníctva pána Krajčího, RÚVZ deklarujú, že stíhajú trasovať a nepotrebujú pomoc call centier, ktoré sú na to k dispozícii.

Je úplne jasné, že deklarácia je nepravdivá. Je nepochopiteľné, že minister Krajčí, konzílium epidemiólogov, pandemická komisia, krízový štáb akceptujú túto deklaráciu.

Treba čo najrýchlejšie odobrať túto kompetenciu RÚVZ a presunúť ju na niekoho iného, či už na armádu, políciu alebo na profesionálne call centrá. Lebo sa netrasuje, lebo sa nedohľadáva, lebo sa následne neizoluje a nákaza sa tým pádom veselo šíri ďalej. Pre nákazu veselo, pre nás katastrofálne.

Pandemická komisia namiesto aktívneho riešenia, trasovania, testovania, izolovania volí plošné riešenie lockdown. Ktorý je jasné, že pomôže, ale tiež iba dočasne, ak sa po jeho skončení nepristúpi k poriadnemu trasovaniu. A keďže sme k nemu nepristúpili doteraz, pandemická komisia ho nenavrhuje ani teraz, pravdepodobne k nemu nepristúpime ani po lockdowne, a tak sa budeme krútiť v kruhu až do úplného premorenia, alebo vakcinácie.

Existuje alternativa k plošnému testovaniu a nie je to navrhovaný lockdawn, ktorý v panike navrhuje pandemická komisia. Je to presne cielene testovanie spojené s totálnym trasovaním, s presným trasovacím protokolom každej pozitívne identifikovanej osoby a následným čo najrýchlejším testovaním trasovaných osôb a následnou izoláciou pozitívne identifikovaných osôb.

Mali by sme testovať oveľa viac a identifikovať oveľa viac nakazených v reálnom čase, kým to roznesú ďalej. Nemali by sme sa vôbec báť absolútneho nárastu pozitívne infikovaných osôb, ak k nemu dôjde s nárastom vykonaných testov. Mali by sme sledovať iba percento pozitívne infikovaných z urobených testov a robiť tých testov cielene čoraz viac, až kým sa nedostaneme pod 4%, kedy si budem môcť povedať že identifikujeme cez 90% zo všetkých skutočne infikovaných.

Trasujme, testujme, izolujme a nerobme paniku.