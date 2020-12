Vakcinácia áno, alebo nie? Aj keď je odpoveď jasná, áno, je zbytočná.Premoríme sa skôr.

Dva dni po sebe sme zaznamenali viac ako 100 mrtvých na Covid, alebo s Covidom. A tak skoro nás nič lepšie nečaká. Ak budeme mať sťastie bude takých dni 30 ak nie tak 60+. A ak by sme urobili takmer hocičo, už to nezmeníme. Prečo?

Začnime citátom s dnešného vyjadrenia Konzília odborníkov:

Upozorňujú, že epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a pri súčasnom trende môže byť k 11. januáru v nemocniciach až 4500 pacientov s ochorením Covid-19, čo ďaleko prevyšuje kapacitu slovenských nemocníc.

Znie to celkom rozumne, panické vyjadrenie v kritickej situácii.

Realita je taká, že po konzíliu odborníkov musí zasadnúť pandémická komisia, nie je zvolaná, po nej krízový štáb, po nich vláda a potom ešte hlavný hygienik musí napísať vyhlášku, zverejniť ju vo vestníku, musí byť jednoznačná zrozumiteľná a ešte okrem toho vyhovieť všetkým koaličným partnerom.

Keby ste chceli o niečom nerozhodnúť a neniesť za to zodpovednosť nevymysleli by ste to lepšie.

Kto toto monštrum, alebo citujúc klasika práve dovolenkujúceho v Dominike kto tento zlepenec rozhodovacej paralýzy, bez zodpovednosti vymyslel.

A toto je iba ten menši problém, okrem toho že rozhodujeme pomaly, s veľkým oneskorením alibisticky a politicky, chýba tým čo rozhodujú, alebo majú vplyv na tých čo rozhodujú pochopenie kontinuity.

Vynechajme to že kontinuita kľúčový pojem z matematickej analýzy, bez ktorého sa nedá ďalej budovať, ani chápať.

V tomto prípade to jednoducho znamená, že ak by sme prijali hocičo, napr. skutočný lockdawn, že nikto nevyjde z domu najbližšie tri týždne,len rodinne bubliny, od pozajtra. Všetkých 20 tisíc policajtov a 10 tisíc+ vojakov rozmiestnime na 30 tisíc kľúčových križovatkách v SR a 3 stovky si necháme na hraničné priechody. Policajti a vojaci vyfasujú stany a konzervy na tri týždne a toľko tam aj vydržia a nikoho okrem vodárov, plynárov, eletrikárov, doktorov a sestričiek, záchranarov cez tie body nepustia.

Aj potom sa situácia v nemocniciach zlepší až o tri týždne okolo 20 januára. Nie skôr.

Prečo? Systém má veľkú zotrvačnosť. Hospitalizovaní sú už dopredu určení na tri týždne, tým čo bolo.

To sa už nedá zmeniť.

Samozrejme, je nepravdepodobné, že by sa pri súčasnom systéme nerozhodovania mohlo rozhodnúť niečo tak radikálne a tak rýchlo. A kto by za to prevzal zodpovednosť. Bohužiaľ toto nie je o emóciach, o hľadaní vinníka za existujúcu situáciu, ale o prevzatí zodpovednosti o vodcovstve.

Aj keby toto, čo chýba, sa hneď od niekaľ vzalo, tak tu chýba celkove pochopenie sitúácie. My vykazujeme denne nejaké výsledky PCR testov z AG testov a počúvajúc ministra zdravotníctva si z toho rátame mieru smtrnosti, mieru šírenia nákazy, sme úplne mimo obraz, odkedy miera pozitivity prekročila PCR testov presiahla 4%-ta, čiže 20 septembra, sme čoraz nepresnejší, posledný mesiac sme v priemer cez 20% pozitivity. Inými slovami únika nám, veľmi veľa nakazených, ktorých neevidujeme, s ktorými nerátame a potom nám vychádzajú bludy.

Posledne tri týždne nám, vynechajúc víkendy, kedy sa vírus neprestává šíriť, šíri sa stále, len ho nehľadáme, výchádza v priemere 8000 nakazených denne cez PCR +AG testy. Skutočnosť môže 3-4 násobná, nie všetci majú príznaky, čo je väčšina nakazených, tí sa nejdú sa testovať, nie všetci sa vedia dať testovať, kapacita PCR aj AG testov je limitovaná, predvčerom bola pozitivita AG testov 17% včera takmer 10%, kde sa na to chytá premorená Orava z konca októbra s polovicou, časť ľudí sa nechce testovať , aby mohli pracovať. V súčasnosti môžme mať nakazených 24-30 tisíc ľudí denne.

Automatiky platia veci, že ak ak nevieme aký je stav, tak nemôžme vedieť ani aká je zmena tohto stavu, číže rýchlosť šírenia , ani zmena zmeny stavu , čiže zmena rýchlosti zmeny stavu čiže, či sa šírenie rýchlosti nákazy zrýchľuje či spomaľuje. Spätne potom o niečom uvažujeme len z miery hospitalizácii a úmrtnosti, čo je exremne bolestné.

Pri takej miere šírenia, ktorá sa pravdepodobne zrýchlila bublinovým premorovaním, relevantné dáta kvôli veľkému počtu sviatočných dní budú až budúci týždeň, sa miera šírenia nákazy aj nepredstaviteľným lockdawnom, kto by to politicky presadil, nepodarí stlačiť pod 0,7, všetko pod 1,0 bude skoro zázrak. Znamená to premorovanie tempom 800-900 tisíc mesačne a je to krátkodobo nezastaviteľne. Už je neskoro. Zastaví to až premorenie. Vakcinácia to môže skrátiť o jeden až tri týždne ak pôjde tempom 500 vakcinácii na jedno vakcináčné miesto pri 25 vakcinačných miestach od polovice januára. Veľmi dúfam, že sa to podarí.

Našťastie je tu male svetielko na konci tunela a vôbec nesúvisí s tými, čo nám vládnu a o nás rozhodujú, ale s obeťami ktoré sme ako spoločnosť priniesli.

Dnes vyšla štúdia s Wuchanu. Odtiaľ prišiel COVID. Vo Wuchane bolo pozitívne testovaných PCR testami cca 50 tisíc ľudí z nich zomrelo na COVID 2000 ľudí, znamenalo by to hrozivú smrtnosť 4%. Čiňania s však rozhodli pretestovať na protilátky celý Wuchan, protilátky malo v novembri 490 tisíc Wuchančanov.

Vyplývajú s toho pre nás dva veľmi pozitívne závery. Záver 1, smrtnosť vo Wuchane bola iba 0,42% , čo korešponduje s neskoršími štúdiami smrtnosti COVIDu, 0,23 %John P A Ioannidis v 51 skúmaných krajinách, Wuchan bol percentuálne vyššie, liečili novu neznámu chorobu, medzitým sa liečebne postupy vylepšili. Druhý záver, protilátky sú prítomné aj po 9-10 mesiacoch, čo je veľmi pozitívne , nie sú to tie tri, ani šesť mesiacov , čo sa dnes uvádzajú, ale najmenej 9 mesiacov, pravdepodobne aj viac.

Poďme urobiť spätný test pre Slovensko, koľko ľudí už prekonalo COVID do dnes , do konca januára? Kruté štatistiky uvádzajú 2000 mrtvých na COVID do dnes, ľudia čo sú už nakazený a ich úmrtnosť nech je iba tých 0,23%, pri čísle 100 najbližších 30 dni zodpovedajú k dnešku premoreniu. 5000lomene/5500000x0,0023/ , čiže 39%, ak sa aj mieru nákazy podarí spomaliť na polovicu v januári oproti decembru , pribudne nám v januári dalších 11% premorených, ak aj o ďalšiu polovicu vo februári o 5,5% tak sme na 56% premorenia , ak k tomu prirátame 10-15% z vakcinácie na konci februára by sme mohli byť dvoch tretinách obyvateľov a to by malo Covid pri miere jeho šírenia definitívne poslať do útlmu.