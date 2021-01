Hra na lockdown nepomôže, je nevyhnutný terminálny locdown, od pondelka

Vláda včera pod ťarchou preplnených nemocníc, mraziaceho boxu pri nitrianskej nemocnici, neustále stúpajúcich čísel pozitívne nakazených, tlaku vedcov, epidemiológov, médii rozhodla o sprísnení lockdownu spred Vianoc.

V skutočnosti ide o kozmetickú úpravu úplne deravého vianočného lockdownu. Ten mal toľko výnimiek, že vážne ho nemohli brať ani tí, ktorí to vymysleli. Napriek poklesu mobility, ktorý po 19.12. naozaj nastal, čísla systematicky stúpajú. Po včerajších takmer dvanásť a pol tisíc pozitívne testovaných, čomu pri limitoch testovania, kapacitne sa nestíha, zodpovedá 30-40 tisíc nakazených denne. Pri priemernom trvaní nákazy 10 dní je teraz na Slovensku 300-400 tisíc nakazených. Každý 15 človek je pravdepodobne pozitívny.

A čísla stále stúpajú, dnešné počty síce boli nižšie ako tie včerajšie, ale len kvôli nižšiemu počtu testov. Pozitivita PCR testov dnes trhla rekord, keď prvýkrát prekročila 30%. Bohužiaľ to asi nebolo poslednýkrát.

Poďme teraz okomentovať sprísnenie lockdownu, najväčšia pozornosť sa venuje lyžiarskym strediskám a kostolom. Je to mediálne vďačné, predseda parlamentu má lyžiarske stredisko, najmenej tretina poslancov OĽaNO je silne prokatolická.

Tieto dve opatrenia sú vyslovene kozmetické. Spolu sme mali otvorených maximálne 10 lyžiarskych stredísk. Len štyri najväčšie majú kapacitu nad 5000 ľudí, no ak aj by aj bolo na svahoch 50 tisíc ľudí, je to 1% obyvateľov. Zákaz lyžiarskych stredisk nezníži reprodukčne číslo o viac ako 0,03, čo je pri dnešnej hodnote reprodukčného čísla 1,5 menej ako 2%.

Kostoly v dnešných časoch navštevuje pravidelne cca 200 tísíc ľudí, maximálny efekt na reprodukčné číslo bude pod 0,07. Tu pomôže to, že ich najčastejšie navštevuje riziková populácia.

Vplyv zatvorenia hotelov na reprodukčne číslo bude 0,01, návštevnosť pri obmedzenej ponuke služieb bola aj tak veľmi nízka.

Školy sú zatvorené a to, že sa neotvoria ani v januári nebude mať vplyv na zmenu reprodukčného čísla.

Zákaz pohybu medzi okresmi a pobyt v prírode iba v rámci okresu nemá sám osebe žiaden vplyv na zmenu reprodukčného čísla.

Zákaz návštev je jediné skutočne nové a zároveň veľmi účinne opatrenie, ktoré ak sa bude dodržiavať, by mohlo znížiť hodnotu reprodukčného čísla o 1,2. Pri jeho pravdepodobnom doržiavaní väčšinou ľudí sa zníži reprodukčne číslo o 0,8-0,9.

Bohužiaľ tak ako je tento akože lockdown navrhnutý, od pondelka sa celý efekt stratí otvorením firiem a fabrík. Tak ako sa Slovensko posledne dva týždne premorovalo na rodinných návštevách v bublinách na chatách, ktorým sa zhodou okolností žiadne epidemiologické opatrenie dosiaľ nevenovalo.

Tak sa v pondelok spustí definitívne premorovanie Slovenska návratom zamestnacov do zamestnania, do firiem, do fabrík. Volkwagen, PSA, Landrover, KIA, desiatky ich subdodávateľov. Dojné kravy našej ekonomiky nemôžu byť zatvorené, povedané slovami ministar Krajniaka, nemôžeme si dovoliť terminálny lockown, z čoho by sme potom zachraňovali odvetvia, ktoré sme už zdecimovali.

Vyše dvoch miliónov ľudí sa vráti do práce, polovica hromadnou dopravou. Napr. Volkswagen zváža zamestnancov aj zo vzdialenosti 120 km, cesta prvému nastupujúcemu môže trvať aj 3 hodiny. Druhá polovica autami, často niekoľkí spolu, aby ušetrili čas aj peniaze za benzín. Samotná doprava do práce a z práce bude silným zdrojom premorovania už od pondelka. A potom sa zamestnanci stretnú v obrovských firemných bublinách. Najprv ráno v šatniach, cez obed v jedálňach, tie nie sú zatvorené, nie sú to predsa reštaurácie, večer opäť v šatniach. Medzitým na prevádzke. Hodiny spolu vo firemnej bubline.

Vrchol nakazenia zo Silvestra z chát, z domácich a susedských osláv konca roka bude po piatich dňoch - v utorok, v stredu budúci týždeň.

Ak otvoríme fabriky pri každom 15 nakazenom človeku, kam nám to stúpne? Do dvoch ďalších týždňov bude hroziť že bude nakazený každý piaty človek, potom to už zastaví len to, že sa to už nebude mať na koho preniesť. Potom ten Volkswagen, PSA, KIU bude treba aj tak zatvoriť, lebo tam nebude mať kto pracovať.

Návrat zamestnancov do práce zvýši reprodukčne číslo o 1,0 až 1,5.

Ak to vláda myslí so záchranou životov fakt vážne, tak zásadne, najneskôr ešte v nedeľu a príjme terminálny lockdown. Zatvorí všetko okrem kritickej infraštruktúry.

Inak bude musieť zasadnúť o týždeň, alebo najneskôr o dva a aj tak ten terminálny lockdown urobiť.

Akurát s nedoziernymi následkami.

Ak príjmeme terminálny lockdown, mohli by sme stlačiť reprodukčne číslo pod 0,2 a tým stlačiť počet pozitívne nakazených o 20 dní na 2000 ľudí denne. Čo dnes znie ako zázrak. Umožňovalo by to potom dokonale trasovať a ďalej stláčať počet nakazených a zároveň otvoriť školy bez potreby AG testovania, teda vrátiť sa takmer normálnemu životu.