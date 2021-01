Dôležitejšie ako preťažené nemocnice a stovka mrtvých denne sú veľke fabriky

Vlada sa tvári, že jej ide o odľahčenie nemocníc a záchranu ľudských životov, ale oveľa viac jej ide o zachovanie výroby vo veľkých fabrikách, na ktoré nechce siahnuť, obetovať malých a slabých je ľahšie ako nadnárodné korporácie.

Vláda na Silvestra rozhodla o sprísnení lockdownu, opäť je to škaredý kompromis, ktorý nič nevyrieši a o dva, tri týždne bude musieť prísť terminálny lockdown.

Vlada namiesto premorovania v rodinách a bublinách, ktoré boli povolené do Silvestra, odvtedy sú zakázané, spúšťa nový program premorovania, premorovanie vo fabrikách.

Ak sme do mäkkeho lockdownu 19.12. vstupovali s približne 200-250 tisíc pozitívnymi, do tejto fázy premorovania vstúpime s 350-400 tisíc pozitívnymi a veľké fabriky sú trocha, presnejšie oveľa väčšie ako bunky rodiny, chaty a podobne, kde sa ľudia stretávali počas sviatkov.

Pozrime sa, čo k tomu hovoria naši ministri:

„Rozhodli sme sa, že nezastavíme výrobu vo veľkých fabrikách, pôjdeme cestou čo najväčšieho minimalizovania počtu pracovníkov,“ uviedol Krajčí, ktorý zdôraznil, že aj na základe odporúčania konzília odborníkov sa rozhodli zatiaľ neisť cestou zatvárania pracovísk. „Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale zatiaľ sme sa rozhodli najtvrdší kritický variant lockdownu nepoužiť,“ povedal

resp.:

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že sám bol proti tomu, aby sa zatvárali veľké prevádzky. „To, že Slovensko relatívne dobre ekonomicky prežilo prvú vlnu, bolo tým, že sme dokázali ochrániť zamestnancov v podnikoch, ktoré tvoria väčšinu HDP. Mohli platiť dane, odvádzať odvody, tým sa nám nezrútila ekonomika a mali sme aj na vyplácanie pomoci tým, ktorí pracovať nemohli,“ dodal. Ak by sa zatvorili veľké výrobné prevádzky, malo by to podľa neho nedozerné ekonomické i sociálne dosahy. Krajniak tiež verí, že počas začiatku januára už bude k dispozícii dostatok testov, aby bolo možné zabezpečiť s veľkými zamestnávateľmi pravidelné testovanie zamestnancov.

Hovoria, že uvidia ako sa to vyvinie, hovoria že nechcú zatvárať veľké prevádzky.

Veľké prevádzky budú hlavným zdrojom nákazy od zajtra, každý dvanásty až pätnásty zamestnanec veľkej fabriky bude zajtra pozitívny a príde do práce a bude to šíriť a ten čo sa nakazí keď sa vráti domov to bude šíriť v svojej rodine.

Naši ministri obetovali celu generáciu mladých ľudí, ktorí sa nemôžu plnohodnotne vzdelávať, obetovali slovenskú strednú vrstvu, živnostníkov, malých podnikateľov, ich zamestnancov a zároveň za každú cenu chránia veľké nadnárodne korporácie a ich prevádzku. A aj to iba dočasne do ich premorenia o dva, tri týždne.

Tento postup je krátkozraký, nespravodlivý, nečestný a zvýhodňuje jedných pred druhými.

Terminálny lockdown je najlepším a najspravodlivejším riešením situácie v akej sme sa ocitli.