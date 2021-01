Premiérovi opäť zasvietila kontrolka, ctení občania pripútajte sa

Premiér Matovič sa obáva, že výsledky tvrdšieho lockdownu nie je vidieť. Čakajú nás ťažké rozhodnutia, tvrdí. Premiér avizoval, že zrejme ešte tento víkend zvolá neoficiálne alebo oficiálne rokovanie vlády

Lockdown nemôže byť tvrdší, alebo mäkší, buď je, alebo nie je. Zatiaľ nebol. Ak ma lockdown 37 vynimiek 19.12.2020 alebo hoci aj 19 výnimiek k 1.1.2021 tak to nie je lockdown. Prečo nezabral, lebo to nie je lockdown.

To že ten s 19 výnimkami platný od 1.1.2021 o 5.00 hod nezabral je jasne, minister Krajči včera referoval, že reprodukčne číslo kleslo na 1,0-1,1. To znamená , že napriek lockdownu v uvodzovkách sa nákaza ďalej šíri.

A otvorenie Landroveru 4.1.2020 v Volkswagenu 7.1.2020 to ešte zhorší, to bude v číslach koncom budúceho týždňa.

Ak chce premiér zachraňovať životy, vládnuť nerozvrátenej krajine, lebo tam smerujeme, obnoviť dôveru v inštitúcie, mal by pristúpiť k totálnemu lockdownu, aspoň na 15 dní - to sú tri cykly infekčnosti COVIDU-19.

Ak by sa 19 výnimiek zredukovalo na štyri, návšteva lekára, vakcinácia, nákup potravín a nákup liekov, ostala by funkčná iba kritická infraštruktúra. Zatvorili by sa všetky firmy, hlavne výrobné fabriky, ktoré sú teraz, po tvrdom zákaze návštev, najväčším šíriteľom nákazy.

A zároveň by sa toto všetko kontrolovalo, policajti a vojaci by robili dva týždne len v teréne.

Takto určite stlačíme reprodukčné číslo pod 0,3. za tri cykly infekčnosti stlačíme počet aktuálne nakazených pod 3% súčasnej hodnoty za deň 0,3 na tretiu je 0,027. to by znamenalo z horného odhadu aktuálne dnes nakazených cca 40 tisíc denne, iba 1080 nakazených jedincov denne.

To sa dá dokonale trasovať a dlhodobo 2-6 mesiacov udržiavať na nízkej hladine, kým nad nákazou nezvíťazí kombinácia vakcinácie a premorenia.

V súčasnosti keď dve tretiny ekonomiky umierajú a zároveň počtom obyvateľov a ich rodín tretina ekonomiky funguje akoby sa nič nedialo sa nákaza šíri ďalej. Mladí strácajú študijné návyky a budúcnosť. Stávajú sa z nich závisláci na pár internetových gigantoch, takmer digitálny otroci.

Jedni fungujú na úkor všetkých ostatných.

Bez terminálneho lockdownu to tak skoro nebude dobré, najskôr až po premorení.