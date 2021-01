Plošné testovanie je slepá ulička, vytvára ilúziu bezpečnosti

Vláda má na mimoriadnom zasadnutí rozhodnúť o masívnom nákupe testov a masívnom testovaní na COVID-19. Premiér chce rozhodnutie vlády najneskôr v pondelok. Vyhnúť sa chce zatvoreniu fabrík, nechce zakázať ľuďom chodiť do práce.

Plošné testovanie má zabrániť terminálnemu lockdownu a nechať ľudí pracovať vo fabrikách. Človek s negatívnym AG testom bude môcť najbližší týždeň chodiť do práce. Cez víkend to pilotne prebehlo v horiacej Nitre.

Problém je len v tom, že tento negatívny test bude vytvárať falošnú ilúziu bezpečnosti.

Prečo?

Najprv: Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15 minút. Zdroj ŠÚKL.

Prejavy ochorenia sa prejavia po inkubačnej dobe. Medián inkubačnej doby pre COVID-19 je podľa korona.gov.sk 5-6 dní.

Čiže človek je pozitívne detekovateľný AG testom v 8,9 a 10-tom dni od infekcie. Zároveň to znamená že v dňoch 1-7 má negatívny AG test.

Konkrétne v prípade cez víkend testovanej Nitry to znamená, že bude najbližších sedem dni, do budúceho víkendu, chodiť do práce s presvedčením, že je negatívny.

Cez víkend bolo v okrese Nitra testovaných 95 558 občanov, pozitívne testovaných AG testom bolo 2329. Použitím trojčlenky zistíme, že 5434 občanov v okrese dostalo negatívny test a certifikát že môžu chodiť do práce, ale zároveň sú v dni 1-7 prebiehajúcej infekcie.

To že budú šíriť nákazu s falošným presvedčením, že sú negatívni je veľmi pravdepodobné.

Plošné testovanie je len oddaľovaním nevyhnutného, skutočného lockdownu.

Je to mrhanie zdrojmi aj dôverou občanov, ak nejaká ešte ostala.