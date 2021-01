Aj vykastrovaný lockdown zaberá, ale premierovi to nehrá do karát celoplošného testovania

,screeningu. Ústredný krízový štáb, podľa jeho člena, náhodou človeka , ktorý nás ako šéf permanentného krízového štábu úspešne previedol prvou vlnou pandémie nezasadol od 8. decembra, keď si dovolil neschváliť plošne testovanie.

Posadnutosť, obsesia pána premiéra plošným testovaním nás priviedla tam, kde sme.

Podľa Petra Škodného, ktorý viedol permanentný krízový štáb počas prvej vlný pandémie a úspešne nás ňou previedol ,Ústredný krízový štáb nezasadol od 8. decembra, keď si dovolil neschváliť plošné testovanie. Ústredný krízový štáb je zriadený zo zákona. Zo zákona ho zvoláva a vedie minister vnútra, v našom prípade pán Roman Mikulec. Ak bude náhodou premiér hľadať vinníka súčasného stavu a nepozrie sa do zrkadla, Mikulec je druhý v poradí.

Zjednodušene, keď nebude po mojom, tak nebude nijako a keď sa to zhorši, tak na niekoho to hodíme. Potom sa aj tak vrátime k tomu, čo premiér od začiatku chcel, k plošnému testovaniu, ktoré minister Krajčí včera marketingovo premenoval na celoplošný screening.

Vrátime sa k tomu za každú cenu, aj keby mala vláda zasadať päťkrát do týždňa, nakoniec aj zasadala. Ak náhodou nezaberie piate zasadanie, je tu ďalší týždeň.

Medzitým, kvôli fakt zúfalej situácii koncom decembra, vláda vynechajúc grémium odborníkov, pandemickú komisiu a ústredný krízový štáb, pritvrdila papierový lockdown platný od 19.decembra, ktorý kvôli počtu výnimiek bol hocičím, len nie lockdownom.

Lockdown platný od 1.1.2021 5.00 hod. je tiež iba takým soft locdownom napriek tomu zabral a bude zaberať viac a viac.

Najprv prečo je to iba soft lockdown. Z dvoch dôvodov. Prvým je stále veľa výnimiek, ktoré zvyšujú mobilitu a následne kontakty a pri nich prenos nákazy. Najväčšou výnimkou je dochádzka do práce kohokoľvek mimo kritickej infraštruktúry. 700 tisíc zamestnancov začalo 4.1. resp. 7.1 po Troch Kráľoch chodiť do práce. Podľa slov premiéra, aj ministra práce si nemôžme dovoliť zatvoriť fabriky. Stala by sa obrovská tragédia, ak by fabrika z Trnavy nevedela dodať spojky do Ingolstadtu.

Čo sa asi tak stane, ak sa 700 tisíc zamestnancov fabrík spolovice prepravuje MHD, kde je koncentrácia ľudí v priemere 1 človek na 1m2 v autobuse, poprípade autami, kde idú viacerí spolu, aby ušetrili, kde je koncentrácia ešte vyššia. Potom sa spoločne prezliekajú v šatniach na smenu. Potom ťažko pracujú 4 hodiny s rúškami na tvári, bez jediného dotyku úst, alebo nosa. Potom nasleduje obed v spoločnej jedálni, kde v prípade automobiliek a ich dodávateľov obedujú naraz stovky ľudí bez rúšok, lebo inak sa to fyzicky nedá. Potom ďalšie 4 hodiny práce s rúškom bez jediného dotyku úst a nosa. Utópia.

Po smene spoločné sprchy a šatne, opäť v stovkách. A následne odchod domov buď v MHD, alebo spoločne autami.

Títo ľudia, žijú v spoločných domácnostiach so svojimi partnermi a deťmi, spolu sú ich asi 2 milióny. Na všetkých sa vie potom preniesť nákaza získaná v práci.

Takmer všetky subjekty podnikajúce a pôsobiace na Slovensku, školy, služby, obchody mimo potravin, gastro, divadla, zábava, ktoré sú v slovenských rukách majú tvrdý lockdown.

Takmer všetky nadnárodne koncerny naplno fungujú, akoby sa nechumelilo.

Dokopy je to taký soft lockdown.

Druhý dôvod je, že aj tie opatrenia čo platia, vláda nevynucuje. Slepá dôvera v dokonalé obyvateľstvo, ktorého dôveru už vláda viackrát premrhala, je hlúpa. Opatrenia treba vynucovať. A tu sme opäť pri mene ministra vnútra Roman Mikulca, ktorý má pod palcom 20 tisíc policajtov. A tých nevidno. Jeho zodpovednosť za súčasný stav sa zdvojnásobuje. Ním vedený krízový štáb je nečinný, jeho policajný zbor nedostatočne vynucuje súčasne platné opatrenia proti pandémii.

Napriek tomu soft lockdown funguje. Hoci minister zdravotníctva Krajči tvrdi, v piatok, že reprodukčné čislo R je 1,0 a kliesni cestu plošnému testovaniu, teraz už screeningu na oblbnutie časti obyvateľstva, za každú cenu, čísla, nečísla.

Soft lockdown napriek tomu funguje, porovnajme čísla za posledných 7 dni s číslami za 7 dní ktoré im predchádzali. Od 10.1. do 16.1.. bolo na Slovensku pozitívne testovaných 34170 občanov podľa súčtu PCR a AG pozitívnych testov za tieto dni, od 3.1 do 9.1. bolo pozitívne testovaných PCR a AG testmi 46585 občanov.

Pomerom týchto čísel prídeme k medzitýždennému poklesu 0,73. Inými slovami v poslednom týždni bolo pozitívne testovaných 73% ľudí, ako v týždni čo mu predchádzal.

Ak by sme urobili korekciu o 6.1. čo bol štátny sviatok a testovalo sa menej, proporčne vynechali 13.1. ktorý ho o týždeň nasleduje dostali by sme ešte väčší pokles 27621/42346 rovná sa 0,65, čiže iba 65% pozitívne testovaných v poslednom týždni oproti predchádzajúcemu.

Predstavte si krajinu, Slovensko, v ktorej by sa zatvorili fabriky, aspoň na dva týždne a zároveň by sa plnenie opatrení vynucovalo, tak by sme stlačili R pod 0,3. 0.3 na druhú sa rovná 0,09. Čiže po dvoch týždňoch by sme mali 34170 krát 0,09 delene 7 nakazených denne, to číslo je 440 pozitívne testovaných denne.

To by ale niekto nemohol snívať o plošnom testovaní, ale mal by chcieť skutočne riešiť problém.

A po tých dvoch týždňoch trasovať, trasovať, trasovať, denne reportovať počet trasovaných ľudí a stlačiť pozitivitu AG testov pod 1% a PCR testov pod 5 % pri minimálne 100 tisíc AG testoch denne a 20 tisíc PCR testoch denne.

Asi si ju neviete predstaviť, tak si aspoň predstavme krajinu, kde sa všetci zamestnanci firiem a fabrík nad 50 zamestnancov testujú AG testami každý druhý deň, lebo AG test zachytáva iba 3 dni priebehu choroby a zároveň minister Mikulec, alebo ten čo by ho mal vymeniť vynucuje plnenie opatrení. Tak stlačíme medzitýždennú reprodukciu aspoň pod 0,5. A ešte si predstavme, že to vydržíme 3 týždne. Po takýchto troch týždňoch od zajtra stlačíme počet pozitívne testovaných na 34170 krát 0,5 na tretiu deleno 7, čiže na 610.

A deti fakt budú môcť isť 8. februára do školy. Vôbec na to nepotrebujeme plošné testovanie, či ako to premenovali, celoštátny screening.