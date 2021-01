Lockdown funguje, plošný nezmysel bol zbytočný.

Po mesiaci paralýzy a týždni hyperaktivity premiéra tu máme škaredý nefunkčný kompromis, mačkopsa, plošný nezmysel. Premiér zvíťazil formálne; všetci prehrali. Aj premiér prehral, len sa to nikdy nedozvie.

Lockdown alebo plošné testovanie, túto dilemu nám premiér predkladá už tri mesiace. Napriek tomu, že je všetkým jasná odpoveď - lockdown. Opäť tento víkend vyhral plošný nezmysel, plošné testovanie.

Nečudo, keď jedna zo strán súboja je aj hlavným rozhodcom, takže nikdy nepôjde o férovú súťaž. Postranný rozhodcovia z koalície tvrdia, že mu naposledy podržali chrbát, spoločne podvádzali. Uvidíme.

Našťastie aj tak lockdown, ku ktorému bola vláda dokopaná okolnosťami po katastofálnom nezvládnutí nákazy v decembri funguje.

Našťastie.

Našťastie postranný rozhodcovia týždeň odolávali hlavnému rozhodcovi s prijatím plošného nezmyslu a ten ani už pri najlepšej vôli nemôže pokles nakazených dávať do súvisu s plošným testovaním.

Pomohol lockdown.

Keby hlavný rozhodca nepreferoval nadnárodne firmy, ako napríklad automobilky a ich subdodávateľov, celú internetovú dodávateľskú komunitu (Amazon, Alza, Aliexpres) na úkor slovenských obchodníkov, služieb a gastra, obmedzil aj ich aspoň na dva týždne, efekt soft lockdownu by mohol byť ešte silnejší.

V sobotu bolo otestovaných AG testami vyše 1,3 mil. občanov, úplne nedobrovoľne, aby mohli isť do práce, aby mohli isť do prírody. S efektom 9979 pozitívne testovaných. Za pondelok až štvrtok bolo AG testami pozitívne otestovaných 10549 občanov pri počte 350 tisíc testovaných osôb. Nemá zmysel plošne, nezmyselne testovať všetkých, ale cielene testovať tých, ktorí potrebujú isť do práce a stretať sa intenzívne z inými osobami.

Má extrémny zmysel dohľadávať kontakty pozitívne testovaných, a testovať ich.

Prosím robme to.

Volá sa to cielené testovanie.

Všetci chceme, aby sa vrátili deti do škôl, všetci chceme, aby sa vrátil normálny život, akurát jeden človek chce plošne testovať. Zastavme ho.

Pokazme mu to.