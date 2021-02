Ctená pandemicka komisia, ctený minister zdravotníctva

Plošný screening vybuchol, nezabral, bol zbytočný. Krivka síce už nestúpa, ale ani neklesá. Soft lockdown síce čiastočne zabral, ale nie dosť. Darmo je viac ako polovica krajiny uväznená doma, deti nechodia do školy...

Druhá menšia polovica krajiny chodí do fabrík a firiem, kde sa nedá vykonávať homeoffice, odhadom 700 tisíc ľudí,hlavne náš priemysel. A spolu s nimi sa premorujú aj ich rodinní príslušníci . Spolu môže isť o 2,1-2,4 milióna ľudí. Darmo uvalíme skoro totálny lockdown na 3,1 milióna ak 2,4 funguje iba v trocha silnejšom hygienickom režime.

V piatok 22.januára minister Krajčí oznámil hodnotu reprodukčného čísla 0,9, skôr mohlo mať hodnotu 0,8. O týždeň neskôr 29.januára, prvýkrát v piatok počas pravidelnej tlačovej konferencie, hodnotu reprodukčného čísla neuviedol. Môj odhad podľa publikovaných čísel pozitívne nakazených je v intervale 1,05-1,1.

Dôvod je jednoduchý, po aplikovaní atómovej zbrane č.2 z arzenálu premiéra Matoviča, nedošlo k poklesu reprodukčného čísla, ale k jeho nárastu. Dosť tragický výsledok, na kopu použitej energie, týždňové lámania koaličných partnerov, obetovanie samosprávy, posledných síl zdravotníkov, o finančných nákladoch nehovoriac. Napriek tomu, ešte v piatok minister hovoril o zlepšovaní situácie.

V pondelok otočil a zvolal pandemickú komisiu. Situácia v nemocniciach sa zhoršuje, začal silne akcentovať súčet pacientov v nemocniciach s covidom a s podozrením na covid, číslo navonok prudko stúplo o 10%. Zároveň oznámíl , že potrebuje sprísniť Covid semafór. Reálne ho v jednom parametri sprísnil, v počte pacientov v nemocniciach na druhý stupeň varovania bude treba menej ako 3000 pacientov v nemocniciach, menej ako 5000 v týždňoovom priemere pozitívne detekovaných a reprodukčné číslo pod 1,3. Tento parameter (počet hospitalizovaných s covidom) minister aj pandemická komisia sprísnili, lebo už od soboty Slovensko spĺňalo parametre pre prechod do tretieho stupňa varovania. To by znamenalo, že v menej nakazených okresoch by sa mohla v prísnom hygienickom režime obnoviť polovica služieb.

Takto sa neotvorí.

A zároveň v čiernom režime,ktorý takto ostane, ostanú otvorené fabriky a firmy kde sa nedá aplikovať homeoffice. Podľa pôvodného automatu by sa v týchto priemyselných okresoch museli zavrieť a mali by sme tam skutočný lockdown a rýchle výsledky poklesu pozitívne nakazených, následne pacientov s covidom v nemocniciach a po mesiaci aj výrazný pokles počtu mŕtvych.

Takto opäť robíme všetko pre to, aby fabriky fungovali a služby umierali. Je to krátkozraké a hlúpe.

Štyri slovenske automobilky Volkswagen, PSA, Landrover a KIA odviedli slovenskej republike v poslednom publikovanom roku 2019, -187,-5, 1 a 5 mil. eur na dani z príjmov spolu -186 miliónov.

Mzdové náklady v automobilkach sú na urovni 5% z ich tržieb, v službách je to 40-50%.

Vráťme sa k reprodukčnému čislu a k utorňajšiemu rozhodnutiu pandemickej komisie. Minister Krajči, usúdi,l že je oveľa vyššie ako by malo byť po plošnom screeningu, a tak prišiel so sprísnením podmienok pre už aj tak takmer nehýbajúcu sa časť populácie, cez sms kove povolenia. Proti sa ozvali všetci traja koaliční partneri, dokonca zo záhrobia vystúpili aj ústavní právnici. Konečne.

Ak by sa to aj prijalo, tak to nepomôže.

Prečo?

Výsledné reprodukčné číslo pre Slovenskú republiku tvorí súčet reprodukčných čisel pre časť populácie, ktorá uplatňuje lokdown (3,1 milionová väčšina) a reprodukčného čísla zamestnancov fabrík, ktorí sa tlačia v MHD na ceste do práce, v šatniach pred smenou, na smene, na 10 minútovej prestávke na záchod, na 30 minútovej prestávke na obed v preplnených jedálňach, v šatniach a sprchách pri odchode, tu sa šíri vírus a následne v rodinách týchto zamestnancov.

Reprodukčné číslo prvej skupiny je 0,15 a druhej 0,75.

Efekt screeningu zvýšil toto číslo o 0,15-0,2 , časť ide na vrub zvýšenej mobilite prvej skupiny, možno 0,05-0,1 a časť na pokles morálky všetkých občanov, ktorí nevidia východisko a rezignujú na opatrenia.

Riešením nie je sprísnenie pre prvú skupinu, tam už dosiahnutie každej stotiny poklesu reprodukčného čísla stoji enormné spoločenské náklady, ale sprísnenie podmienok pre druhú skupinu. Napr. zákaz dopravy autobusmi, osobitne, dennodenne kontrolované hygienické režimy pre šatne a jedálne fabrík. Optimálny by bol 9-16 dňový terminálny lockdown.

Ten by nezabil ekonomiku a veľmi intenzívne by stlačil reprodukčné číslo.

Ešte jedna nevyžiadaná rada pre pandemickú komisiu aj ministra zdravotníctva.

Vytvorte dohľadávací protokol. Sériu jednoznačných 10-tích až 20-tich otázok, ktoré musia byť položené čo najskôr, do hodiny po pozitívnom teste všetkým pozitívne detekovaným.

Do troch dní budeme vedieť o všetkých ohniskách, o všetkých potenciálne nakazených , ktorých potom cielene čo najskôr otestujeme a izolujeme.

Začnime okrem iného čo najskôr reportovať počet dohľadávacích formulárov a ak ich počet bude po týždni od spustenia v danom dni nižší ako počet detekovaných v ten deň , tak bude musieť niekto niekoho vyhodiť a vymeniť.

Samodohľadávanie, ktoré aplikujeme teraz, je cesta do pekla. Priviedla nás k dnešnému stavu.

Dôsledná aplikácia dohľadávacieho protokolu povedie k presnému identifikovaniu miest, v ktorých sa nákaza šíri a následne k zamedzeniu jej šírenia. Zároveň nám umožní uvoľňovať ekonomiku čo najefektívnejšie s najmenšími negativnymi efektmi.

Potom dôsledne kontrolujme izoláciu, dôsledne niekoľkokrát denne.

Buď s tým chcete niečo spraviť, alebo uvoľnite miesto ďalším.