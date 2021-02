Nemáme lockdown , smerujeme k premoreniu

Slovensko v počte úmrtí na koronavírus predbehlo aj Portugalsko a sme najhorší na svete, napriek v uvodzovkách prísnemu lockdownu, napriek celoplošnému screeningu, napriek Covid automatu, alebo skôr kvôli ním.

Lockdown na Slovensku nemáme, taký soft lockdown sme tu mali od začiatku januára do operácie PLOŠNÝ SCREENING. Aj tento soft lockdown skoro tri týždne znižoval čísla pozitívne nakazených, ako hovorí minister zdravotníctva splošťoval krívku, kým ho nezabila operácia Plošný screening.

Plošný screening zasadil dve raný aj tak slabým opatreniam, zvýšil mobilitu, tým kontakty, premiešal ľudí izolovaných v rodinných bunkách, s tými z fabrík, z logistických centier, tým urýchlil prenos nákazy a zároveň dal negatívne testovaným pocit ilúzornej bezpečnosti a tým oslabil vôľu a ochotu dodržiavať opatrenia. To že sa ich dodržiavanie nevyžaduje, by sme mohli opomenúť , hoci je to tragické

Kým 22 januára minister Krajči hovoril o zlomení druhej vlný a uvoľňovaní opatrení o týždeň na to a v podstate až do piatku už ani raz neuviedol reprodukčne číslo, lebo by vždy musel povedať, že je výššie ako jedna, že nákaza sa šíri, že operácia PLOŠNÝ SCREENING dopadla fiaskom.

Najprv k lockdownu, problém sa ťahá od premiérovej falošnej dilemy z konca októbra, buď plošne testovanie, alebo lockdown. Táto falošná idea sa ťahá celým naším riešením druhej vlný COVIDu. Preto sme najlepší na svete. Prepáčte najhorší.

Sme jednou z najpriemyselnejších krajín sveta, máme štyri automobilky, sústavu ich subdodávateľov, s množstvom ubytovní plných zahraničných zamestnancov, ak prirátame logistické centrá na čele s Amazonom, tak máme lockdown pre služby, gastro , maloobchod , hotely, kultúru , šport, ale celý priemysel, logistika, stavebníctvo, Lidli, Kauflandy, Tesca idú naplno , aj na úkor tých čo stoja. A darmo sme odstavili všetky Slovenske podnikateľské subjekty na úkor nadnárodných korporácii nepomohlo to a nepomáha to. Lebo nemáme lockdown.

S mantrou že nemôžeme zavrieť fabriky hoci iba na dva tri týždne a s prijatím opatrení ako sme ich prijali, za 7 dni od 14.2. do 20.2. sme na Slovensku uskutočnili 1,55 milióna AG testov. To znamená že 1,55 milióna ľudí sa z akéhokoľvek dôvodu potrebuje AG test aby sa v súčasne platnom Covid automate, mohli dostať do práce ,alebo mať nejakú inú výnimku v podstate z lockdownu.

Na Slovensku na jednu rodinu pripadá 2,65 osôb, môžme odhadnúť koľko osôb je mimo lockdownu, ak by to bol vždy práve jedn člen s priemernej slovenskej rodiny tak mimo lockdownu je 1,55 mil krát 2,65 ,čiže 4,1 milióna ľudí. Keďže z niektorých rodín sa mohli testovať aj viacerí tak priemer bude niekde v strede, 1,55 mil +4,1 mil. deleno dvoma , čiže minimálne 2,8 mil. ľudí je mimo tvrdého lockdownu. Spojme to zo zvýšením mobility skrz povinnosť absolvovať AG test raz za 7 dni a mame tu to čo máme, krivka sa nesplošťuje, skôr jemne stúpa. Počet hospitalizácii stagnuje.

Mantra, že nemôžeme zavrieť fabriky nás doviedla tu kde sme. Na vrchol svetového rebríčka. Predstavme si hocijakú automobilku, ktorá síce AG testuje a má mieru pozitivity medzi 1,0-1,5%. predstavme si že by tých pozitívnych niekto trasoval. Ich kontaktmi by museli byť všetci kolegovia s ktorými sa vezú v autobuse, s ktorými sa prezliekajú v šatni , s ktorými robia na páse , s ktorými obedujú v podnikovej jedálni. Po prvom dni trasovania pozitívne nakazených v každej automobilke by muselo a málo isť do izolácie, následne na PCR testy 25% všetkých zamestnancov smeny a oni nejdu , lebo inak by mohli zavrieť. A tak sa nákaza šíri veselo ďalej.

Môžme to ilustrovať na prípade Trnavskej PSA v dňoch 12-15.2 tam bolo pozitívne testovaných 38 osob z 2607 testovaných , miera pozitivity 1,46. Títo išli do karantény, ale keďže AG testy zachycujú pozitívitu len v 8,9 a 10 dni od infikovania, tak toto testovanie ošetrilo len 3/7 tých ktorí by nákazu mohli šíriť budúci týždeň , inými slovami 51 osôb ktoré mali negatívny test v tomto testovaní, lebo boli v 1-7 dni od infekcie budú pozitívny testovateľný a aj maximálne infekčný v ďalších dňoch , veselo išlo ďalší týždeň do práce.

Sedem dni platný AG test v takejto fabrike je šek na šírenie nákazy, úplne proti všetkým epidemiologickým zásadam.

Ak s týmto explicitne súhlasilo konzílium odborníkov aj pandemická komisia všetci by mali vrátiť diplom.

Ten kto toto prijal tomu nejde o občanov Slovenska, tomu nejde o čo najpomalšie šírenie nákazy, o čo najmenej mrtvých. Tomu ide o prosperitu nadnárodných korporácii a použitie čo najväčšieho množstva AG testov , na úkor zdravia občanov a celej slovenskej strednej vrstvý, ktorá bola týmto katastrofálnym nastavením epidemiologických opatrení obetovaná o budúcnosti národa, deťoch nehovoriac.

Ak by niekomu naozaj išlo o to aby čo najmenej ľudí zbytočne zomrelo, zruší AG testy a zavedie stredne dlhý terminálny lockdown, dva až tri týždne, kde okrem , vodárni, plynárni, elektrárni, potravin, lekárni a nemocníc zavrieme všetko s tým že to oznámime s týždňovým predstihom, aby sa na to všetci pripravili a úplne redukujem všetky možne kontakty. Dva až tri týždne by nezabili ani automobilky ani zvyšok priemyslu. Nemuselo by sa masovo testovať, to by výrazne znížilo mobilitu. po tomto terminálnom lockdowne by sa väčšina okresov ocitla na úrovni 2-4 Covid semaforu. Do troch týždňov by počet osôb s COVIDom v nemocniciach klesol pod 1500.

Ak by sme potom nasadili totálne trasovanie, trasovať by bolo potrebne zlomok osôb, čiže by sme vedeli udržať situáciu pod kontrolou do vakcinácie

Potom by prišla jar a spolu s očkovaním by sme sa mohli vyhnúť tretej vlne do ktorej smerujeme.

Očkovanie je pomalé blížime sa k zaočkovaniu 6 % obyvateľstva prvou dávkou vakcíny, ak by sme boli na konci marca na 15-tích percentách bolo by to skvele, takže ak nepríjmeme terminálny lockdown a budem sa hrať na to, že 1,5 mil., krorí prejdu AG testom môžu vselo chodiť do práce tak smerujeme rýchlejšie k premoreniu ako úspešnej vakcinácii.

Dva týždne zastavenia priemyslu pri jeho podiele na HDP 25% je 1% HDP. Približne miliarda eur.Ak nezavedieme terminálny lockdown v najbližších dvoch mesiacov môže zomrieť 6000 ľudí. Ak ho zavedieme mohli by sme s toho zachrániť polovicu.

Aká je cena ľudského života pre Igora Matoviča?

Koľko AG testov by sme nemuseli použiť?

Miliarda eur stratena v uvodzovkách na HDP v priemysle by sa nahradila rýchlejším obnovením všetkých vypnutých sektorov.

Urobme terminálny lockdown. Od budúcej soboty.

.