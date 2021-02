Terminálny lockdown, je odpoveď na otázku, ktorú chce zajtra položiť premiér Igor Matovič vedcom. Premiér očakáva od odborníkov odpoveď, akým spôsobom máme zmeniť pravidlá, aby sme zastavili rast nových hospitalizácií.

Premiér nechápe, že máme 7 týždňov lockdown a ten nezaberá, pričom vo väčšine krajín zabral už 10. deň, čo je logické, lebo človek sa stáva a je infekčným 8. - 10. deň od infekcie, preto pokles nemôže prísť skôr. U nás neprišiel, resp., prišiel asi na týždeň, keď ho zlomil plošný screening.

My odvtedy lockdown nemáme.

Zvoláva vedcov a odborníkov, aby mu poradili, lebo on už do opatrení 7 týždňov nezasahuje.

Zasahuje a zasahuje brutálne. Trvalo týždeň a 5 zasadaní vlády, kým sa mu podarilo presadiť plošný screening, ktorý zlomil celkom mäkký lockdown.

Sme jednou z najpriemyselnejších krajín sveta a s najväčšou pravdepodobnosťou krajinou s najväčšou pásovou výrobou na svete na milión obyvateľov.

Čo je vlastnosťou pásovej výroby? Všetky pracovníci jednej smeny nastupujú naraz, predtým sa musia dopraviť do práce často spolu firemnými autobusmi, alebo po štyroch autami. Potom sa spoločne prezliekajú na smenu v spoločných šatniach, kde 15 m2 na človeka je utópia, ak je to 1m2 na človeka, sú to veĺkorysé šatne. Potom spoločne pracujú na smene. Napr. pri montáži čalúnenia do hociktorého auta sú vždy naraz 4 ľudia v kabíne auta s objemom cca 1m kubický. Aj keby mali skafandre, vírus nemôže mať lepšie miesto na šírenie. Potom príde 10 minútová prestávka na toaletu, v priemere 10 toaliet na 300 zamestnancov, na 10 minútovú prestávku. Je schopný ktokoľvek uveriť, že dochádza k dezinfekcii toalety po každom jej použití. Ešte je tu obed 20 minút 300 ľudí v spoločnej jedálni. Podobný luxus závodnej jedálne majú už len poslanci nášho parlamentu, plebs si kupuje obed cez okienko a zje ho kde sa podarí. Potom opäť spoločná smena, jedna natlačená toaleta, jedny spoločné šatne a spoločný odjazd domov autobusmi, alebo autami.

Pán premiér, môžte sa aj rozkrájať, môžte sa pýtať vedcov, odborníkov, všetkých svätých, kým nezavriete fabriky aspoň na tri víkendy a dva pracovne týždne,minimálne 16 dni, čiže asi dva cykly replikácie vírusu, nedosiahnete to čo chcete. Pokles hospitalizácií, pokles úmrtí.

Ak to neurobíte, poklesnú až po premorení, alebo vakcinácii.

Prijmime terminálny lockdown s tvrdým zákazom vychádzania aspoň na 16 dní, s veľmi nízkym počtom výnimiek - nákup jedla, nákup liekov, návšteva lekára, max. 2 hodiny denne v prírode, staroslivosť o zvieratá. Na testy len v prípade vytrasovania.

Pracuje len kritická infraštruktúra, siete, potraviny, lekárne, nemocnice, nič iné. Cca 200-250 tisíc ľudí namiesto 1,5 mil. ako je to teraz.

Ak chceme znížiť hospitalizácie a počty mŕtvych, musíme stlačiť reprodukčné číslo pod 0,5. Bez zatvorenia fabrík sa to do premorenia, alebo vakcinácie, nepodarí.

Spustime terminálny lockdown najbližšiu, alebo najneskôr ďalšiu sobotu.

Vedci, odborníci, matematici, štatistici, docent Richard Kollár, skúste to pánovi premiérovi tlmočiť.

Zajtra je to na Vás.